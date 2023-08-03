أبسط يا عم .. 5 فئات معافين من دفع فاتورة الأرضي!! أعرف أنت منهم ولا أيه

يرغب الكثير من مشتركي شركة المصرية للاتصالات في الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي 2023، وذلك من أجل الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي، والتي تقوم الشركة بتحصيل قيمة الفواتير من المشتركين بشكل ربع سنوي، أي كل ثلاث شهور، بل وتقوم بإعطاء فترة سماح شهر للفصل وشهر آخر للقطع بشكل نهائي وإيقاف جميع الخطوات، فدعونا نوضح لكم رابط الاستعلام عن الفاتورة وخطواتها بالتفصيل.

رابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي 2023

على مشتركي شركة المصرية للاتصالات ومشتركين في خدمة الخط الأرضي والإنترنت المنزلي الراغبين في الاستعلام عن الفاتورة السير على هذه الخطوات:

عليك أن تقوم بالتوجه في البداية إلى موقع شركة المصرية للاتصالات الموجود على الشبكة.https://te.eg/sl/Watchit10GBsRamadan

اضغط على الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي.

قم بإدخال كود محافظته وبعده رقم الأرضي الخاص بك.

اضغط على “عرض الفواتير”.

طريقة دفع فاتورة الهاتف الأرضي 2023

أرفقنا رابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي 2023، ووضحنا لكم بالترتيب خطوات الوصول إلى الفاتورة، وللعلم أنه يمكن دفع الفاتورة بأكثر طريقة بمجرد الاستعلام عناه، حيث تأتي طرق دفع الفاتورة على النحو التالي: