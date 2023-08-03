التقويم الدراسي 2024 الكويت المعدل| الجدول الزمني للعام الدراسي 2023-2024 في مدارس الكويت ابتدائي| متوسط| ثانوي

التقويم الدراسي 2023-2024 الكويت المعدل يتم الإعلان عنه قريبا من قبل وزارة التربية الكويتية بعد إصدار التقويم الأولي، ويتضمن هذا التقويم جميع الأنشطة الأساسية للعام الدراسي بما في ذلك مواعيد الاختبارات الفصلية واختبارات الصف الثاني عشر.

ويهدف البديل الإخباري إلى توفير كافة التفاصيل حول التقويم الدراسي 2023-2024 الكويت المعدل، مع توفير الجدول الزمني الأولى للعام الدراسي 2024 الكويت .

التقويم الدراسي 2024 الكويت المعدل

لم تصدر وزارة التربية الكويتية التقويم الدراسي المعدل للعام الدراسي 2024م. وعوضًا عن ذلك، قدمت الوزارة التقويم المعتمد بعد مراجعته واعتماده قبل بدء العام الدراسي.

يبدأ دوام الطلبة في الشهر التاسع من عام 2023م وفقًا للتقويم المعتمد، ويستمر حتى الشهر الخامس من عام 2024م لمعظم المراحل الدراسية عقب انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

ومن خلال الجدول التالي نوضح لكم تفاصيل التقويم الدراسي الأولي الصادر عن وزارة التربية الكويتية للعام الدراسي 2024م.

التفاصيل اليوم التاريخ المرحلة دوام المتعلمين في الصف الأول الابتدائي الأحد 17/سبتمبر/2023م ـــــــــــ بدء متعلمي جميع المراحل الدراسية باستثناء الصف الأول الإثنين 18/سبتمبر/2023م ـــــــــــ بدء دوام الطلبة في رياض الأطفال الأربعاء 20/سبتمبر/2023م ـــــــــــ بدء دوام الطلبة في رياض الأطفال الأربعاء 20/سبتمبر/2023م مرحلة رياض الأطفال نهاية دوام الأطفال في مرحلة رياض الأطفال للفصل الأول الخميس 11/يناير/2024م مرحلة رياض الأطفال بداية فترة تسجيل المستجدين في رياض الأطفال الثلاثاء 12/يناير/2024م مرحلة رياض الأطفال بداية عطلة منتصف العام الدراسي الأحد 21/يناير/2024م مرحلة رياض الأطفال نهاية عطلة منتصف العام الدراسي الخميس 1/فبراير/2024م مرحلة رياض الأطفال بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني الأحد 4/فبراير/2024م مرحلة رياض الأطفال بداية تحويل ملفات الأطفال إلى مدارس المرحلة الابتدائية الخميس 25/أبريل/2024م مرحلة رياض الأطفال نهاية فترة تسجيل المستجدين في رياض الأطفال الخميس 30/مايو/2024م مرحلة رياض الأطفال نهاية دوام الأطفال في مرحلة رياض الأطفال الإثنين 6/يونيو/2024 مرحلة رياض الأطفال دوام المتعلمين في الصف الأول الابتدائي الأحد 17/سبتمبر/2023م المرحلة الدراسية الابتدائية بدء متعلمي جميع صفوف المرحلة الدراسية بعد الصف الأول الإثنين 18/سبتمبر/2023م المرحلة الدراسية الابتدائية بدء فترة التقييم النهائي للمتغيبين بعذر مقبول في الفصل الدراسيّ الأول لصفوف الابتدائية الأربعاء 3/يناير/2024م المرحلة الدراسية الابتدائية نهاية فترة التقييم النهائي للمتغيبين بعذر مقبول في الفصل الدراسيّ الأول لصفوف الابتدائية الخميس 11/يناير/2024م المرحلة الدراسية الابتدائية نهاية دوام المتعلمين في المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الأول الخميس 11/يناير/2024م المرحلة الدراسية الابتدائية بدء إجازة منتصف العام الدراسيّ للمرحلة الابتدائية الأحد 21/يناير/2024م المرحلة الدراسية الابتدائية نهاية إجازة منتصف العام الدراسيّ للمرحلة الابتدائية الخميس 1/فبراير/2024م المرحلة الدراسية الابتدائية بدء الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية الأحد 4/فبراير/2024م المرحلة الدراسية الابتدائية بدء تسجيل المستجدين للمرحلة الابتدائية الإثنين 1/أبريل/2024م المرحلة الدراسية الابتدائية بدء فترة التقييم النهائي للمتغيبين بعذر مقبول في الفصل الدراسيّ الثاني لصفوف المرحلة الأربعاء 29/مايو/2024م المرحلة الدراسية الابتدائية نهاية فترة التقييم النهائي للمتغيبين بعذر مقبول في الفصل الدراسيّ الثاني لصفوف الابتدائية الخميس 6/يونيو/2024م المرحلة الدراسية الابتدائية نهاية دوام المتعلمين في المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني الخميس 6/يونيو/2024م المرحلة الدراسية الابتدائية استخراج نتائج جميع صفوف المرحلة الابتدائية الأحد 9/يونيو/2024م المرحلة الدراسية الابتدائية تسليم بطاقات درجات آخر العام للمرحلة الابتدائية الثلاثاء 11/يونيو/2024م المرحلة الدراسية الابتدائية بداية فترة تحويل ملفات الأطفال إلى مدارس المرحلة المتوسطة الأحد 23/يونيو/2024م المرحلة الدراسية الابتدائية نهاية فترة تحويل ملفات الأطفال إلى مدارس المرحلة المتوسطة الإثنين 24/يونيو/2024م المرحلة الدراسية الابتدائية بداية فترة تقييم تحديد المستوى لصفوف المرحلة الابتدائية الأحد 23/يونيو/2024م المرحلة الدراسية الابتدائية نهاية فترة تقييم تحديد المستوى لصفوف المرحلة الابتدائية الأحد 30/يونيو/2024م المرحلة الدراسية الابتدائية توزيع بطاقات درجات آخر العام لتحديد المستوى الأحد 1/يوليو/2024م المرحلة الدراسية الابتدائية انتهاء فترة تسجيل المستجدين في صفوف المرحلة الابتدائية الإثنين 30/سبتمبر/2024م المرحلة الدراسية الابتدائية بدء متعلمي جميع صفوف المرحلة الدراسية المتوسطة الإثنين 18/سبتمبر/2023م المرحلة الدراسية المتوسطة بدء فترة امتحانات الفصل الدراسية الأول الأحد 17/ديسمبر/2023م المرحلة الدراسية المتوسطة نهاية فترة امتحانات الفصل الدراسية الأول الإثنين 25/ديسمبر/2023م المرحلة الدراسية المتوسطة بدء إجازة منتصف العام الدراسيّ للمرحلة المتوسطة الأحد 21/يناير/2024م المرحلة الدراسية المتوسطة نهاية إجازة منتصف العام الدراسيّ للمرحلة المتوسطة الخميس 1/فبراير/2024م المرحلة الدراسية المتوسطة بدء الفصل الدراسي الثاني للمرحلة المتوسطة الأحد 4/فبراير/2024م المرحلة الدراسية المتوسطة بداية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للمرحلة المتوسطة الأربعاء 15/مايو/2024م المرحلة الدراسية المتوسطة نهاية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للمرحلة المتوسطة الخميس 23/مايو/2024م المرحلة الدراسية المتوسطة استخراج نتائج جميع صفوف المرحلة المتوسطة الإثنين 27/مايو/2024م المرحلة الدراسية المتوسطة تسليم بطاقات درجات آخر العام للمرحلة المتوسطة الثلاثاء 28/مايو/2024م المرحلة الدراسية المتوسطة بداية فترة تحويل ملفات المتعلمين من مدارس المرحلة المتوسطة إلى مدارس الثانوية الأحد 23/يونيو/2024م المرحلة الدراسية المتوسطة نهاية فترة تحويل ملفات المتعلمين من مدارس المرحلة المتوسطة إلى مدارس الثانوية الإثنين 24/يونيو/2024م المرحلة الدراسية المتوسطة بداية فترة امتحانات الدور الثاني لصفوف المرحلة المتوسطة الأحد 23/يونيو/2024م المرحلة الدراسية المتوسطة نهاية فترة امتحانات الدور الثاني لصفوف المرحلة المتوسطة الأحد 30/يونيو/2024م المرحلة الدراسية المتوسطة تسليم بطاقات درجات الدور الثاني للمرحلة المتوسطة الإثنين 1/يوليو/2024م المرحلة الدراسية المتوسطة بدء الدراسة للفصل الدراسي الأول في المرحلة الثانوية الإثنين 18/سبتمبر/2023م المرحلة الدراسية الثانوية بداية فترة امتحانات نهاية الفصل الأول للصفين العاشر والحادي عشر الأحد 17/ديسمبر/2023م المرحلة الدراسية الثانوية نهاية فترة امتحانات نهاية الفصل الأول للصفين العاشر والحادي عشر الخميس 28/ديسمبر/2023م المرحلة الدراسية الثانوية بداية فترة امتحانات نهاية الفصل الأول للصف الثاني عشر الأربعاء 3/يناير/2024م المرحلة الدراسية الثانوية نهاية فترة امتحانات نهاية الفصل الأول للصف الثاني عشر الإثنين 15/يناير/2024م المرحلة الدراسية الثانوية بداية فترة إجازة منتصف العام الدراسي للمرحلة الثانوية الأحد 21/يناير/2024م المرحلة الدراسية الثانوية نهاية فترة إجازة منتصف العام الدراسي للمرحلة الثانوية الخميس 1/فبراير/2024م المرحلة الدراسية الثانوية بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني الأحد 4/فبراير/2024م المرحلة الدراسية الثانوية بداية فترة امتحانات نهاية الفصل الثاني للصفين العاشر والحادي عشر الأربعاء 15/مايو/2024م المرحلة الدراسية الثانوية نهاية فترة امتحانات نهاية الفصل الثاني للصفين العاشر والحادي عشر الإثنين 27/مايو/2024م المرحلة الدراسية الثانوية إعلان نتائج الصفين العاشر والحادي عشر الخميس 30/مايو/2024م المرحلة الدراسية الثانوية تسليم بطاقات درجات نهاية العام للصفين العاشر والحادي عشر الثلاثاء 4/يونيو/2024م المرحلة الدراسية الثانوية بداية فترة امتحانات نهاية الفصل الثاني للصف الثاني عشر الأربعاء 29/يونيو/2024م المرحلة الدراسية الثانوية نهاية فترة امتحانات نهاية الفصل الثاني للصف الثاني عشر الإثنين 10/يونيو/2024م المرحلة الدراسية الثانوية إعلان نتائج الصف الثاني عشر الثلاثاء 12/يونيو/2024م المرحلة الدراسية الثانوية تسليم بطاقات درجات آخر العام للصف الثاني عشر الأربعاء 12/يونيو/2024م المرحلة الدراسية الثانوية بدء فترة امتحان الدور الثاني لصفوف النقل في المرحلة الثانوية الإثنين 1/يوليو/2024م المرحلة الدراسية الثانوية بدء فترة امتحان الدور الثاني لشهادة المرحلة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي الإثنين 1/يوليو/2024م المرحلة الدراسية الثانوية نهاية فترة امتحان الدور الثاني لصفوف النقل في المرحلة الثانوية الخميس 11/يوليو/2024م المرحلة الدراسية الثانوية نهاية فترة امتحان الدور الثاني لشهادة المرحلة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي الخميس 11/يوليو/2024م المرحلة الدراسية الثانوية تسليم بطاقات درجات الدور الثاني للمرحلة الثانوية الأحد 14/يوليو/2024م المرحلة الدراسية الثانوية

متى تبدأ فترة مدارس المرحلة الابتدائية في الكويت؟

تبدأ فترة الدراسة في المرحلة الابتدائية في الكويت يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023م للصف الأول، بينما يبدأ الدوام في الصفوف الأخرى يوم الإثنين الموافق لتاريخ 18 سبتمبر 2023م.

موعد بدء الدراسة للمرحلة المتوسطة والثانوية في الكويت؟

سيكون بدء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية في الكويت يوم الاثنين الموافق لتاريخ 18 سبتمبر 2023.

متى يبدأ دوام رياض الأطفال في الكويت؟

ستبدأ فترة عمل رياض الأطفال في الكويت يوم الأربعاء، الموافق 20 سبتمبر 2023م.