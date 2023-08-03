التقويم الدراسي 2024 الكويت المعدل| الجدول الزمني للعام الدراسي 2023-2024 في مدارس الكويت ابتدائي| متوسط| ثانوي
التقويم الدراسي 2023-2024 الكويت المعدل يتم الإعلان عنه قريبا من قبل وزارة التربية الكويتية بعد إصدار التقويم الأولي، ويتضمن هذا التقويم جميع الأنشطة الأساسية للعام الدراسي بما في ذلك مواعيد الاختبارات الفصلية واختبارات الصف الثاني عشر.
ويهدف البديل الإخباري إلى توفير كافة التفاصيل حول التقويم الدراسي 2023-2024 الكويت المعدل، مع توفير الجدول الزمني الأولى للعام الدراسي 2024 الكويت .
التقويم الدراسي 2024 الكويت المعدل
لم تصدر وزارة التربية الكويتية التقويم الدراسي المعدل للعام الدراسي 2024م. وعوضًا عن ذلك، قدمت الوزارة التقويم المعتمد بعد مراجعته واعتماده قبل بدء العام الدراسي.
يبدأ دوام الطلبة في الشهر التاسع من عام 2023م وفقًا للتقويم المعتمد، ويستمر حتى الشهر الخامس من عام 2024م لمعظم المراحل الدراسية عقب انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني.
ومن خلال الجدول التالي نوضح لكم تفاصيل التقويم الدراسي الأولي الصادر عن وزارة التربية الكويتية للعام الدراسي 2024م.
|التفاصيل
|اليوم
|التاريخ
|المرحلة
|دوام المتعلمين في الصف الأول الابتدائي
|الأحد
|17/سبتمبر/2023م
|ـــــــــــ
|بدء متعلمي جميع المراحل الدراسية باستثناء الصف الأول
|الإثنين
|18/سبتمبر/2023م
|ـــــــــــ
|بدء دوام الطلبة في رياض الأطفال
|الأربعاء
|20/سبتمبر/2023م
|ـــــــــــ
|بدء دوام الطلبة في رياض الأطفال
|الأربعاء
|20/سبتمبر/2023م
|مرحلة رياض الأطفال
|نهاية دوام الأطفال في مرحلة رياض الأطفال للفصل الأول
|الخميس
|11/يناير/2024م
|مرحلة رياض الأطفال
|بداية فترة تسجيل المستجدين في رياض الأطفال
|الثلاثاء
|12/يناير/2024م
|مرحلة رياض الأطفال
|بداية عطلة منتصف العام الدراسي
|الأحد
|21/يناير/2024م
|مرحلة رياض الأطفال
|نهاية عطلة منتصف العام الدراسي
|الخميس
|1/فبراير/2024م
|مرحلة رياض الأطفال
|بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|4/فبراير/2024م
|مرحلة رياض الأطفال
|بداية تحويل ملفات الأطفال إلى مدارس المرحلة الابتدائية
|الخميس
|25/أبريل/2024م
|مرحلة رياض الأطفال
|نهاية فترة تسجيل المستجدين في رياض الأطفال
|الخميس
|30/مايو/2024م
|مرحلة رياض الأطفال
|نهاية دوام الأطفال في مرحلة رياض الأطفال
|الإثنين
|6/يونيو/2024
|مرحلة رياض الأطفال
|دوام المتعلمين في الصف الأول الابتدائي
|الأحد
|17/سبتمبر/2023م
|المرحلة الدراسية الابتدائية
|بدء متعلمي جميع صفوف المرحلة الدراسية بعد الصف الأول
|الإثنين
|18/سبتمبر/2023م
|المرحلة الدراسية الابتدائية
|بدء فترة التقييم النهائي للمتغيبين بعذر مقبول في الفصل الدراسيّ الأول لصفوف الابتدائية
|الأربعاء
|3/يناير/2024م
|المرحلة الدراسية الابتدائية
|نهاية فترة التقييم النهائي للمتغيبين بعذر مقبول في الفصل الدراسيّ الأول لصفوف الابتدائية
|الخميس
|11/يناير/2024م
|المرحلة الدراسية الابتدائية
|نهاية دوام المتعلمين في المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الأول
|الخميس
|11/يناير/2024م
|المرحلة الدراسية الابتدائية
|بدء إجازة منتصف العام الدراسيّ للمرحلة الابتدائية
|الأحد
|21/يناير/2024م
|المرحلة الدراسية الابتدائية
|نهاية إجازة منتصف العام الدراسيّ للمرحلة الابتدائية
|الخميس
|1/فبراير/2024م
|المرحلة الدراسية الابتدائية
|بدء الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية
|الأحد
|4/فبراير/2024م
|المرحلة الدراسية الابتدائية
|بدء تسجيل المستجدين للمرحلة الابتدائية
|الإثنين
|1/أبريل/2024م
|المرحلة الدراسية الابتدائية
|بدء فترة التقييم النهائي للمتغيبين بعذر مقبول في الفصل الدراسيّ الثاني لصفوف المرحلة
|الأربعاء
|29/مايو/2024م
|المرحلة الدراسية الابتدائية
|نهاية فترة التقييم النهائي للمتغيبين بعذر مقبول في الفصل الدراسيّ الثاني لصفوف الابتدائية
|الخميس
|6/يونيو/2024م
|المرحلة الدراسية الابتدائية
|نهاية دوام المتعلمين في المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني
|الخميس
|6/يونيو/2024م
|المرحلة الدراسية الابتدائية
|استخراج نتائج جميع صفوف المرحلة الابتدائية
|الأحد
|9/يونيو/2024م
|المرحلة الدراسية الابتدائية
|تسليم بطاقات درجات آخر العام للمرحلة الابتدائية
|الثلاثاء
|11/يونيو/2024م
|المرحلة الدراسية الابتدائية
|بداية فترة تحويل ملفات الأطفال إلى مدارس المرحلة المتوسطة
|الأحد
|23/يونيو/2024م
|المرحلة الدراسية الابتدائية
|نهاية فترة تحويل ملفات الأطفال إلى مدارس المرحلة المتوسطة
|الإثنين
|24/يونيو/2024م
|المرحلة الدراسية الابتدائية
|بداية فترة تقييم تحديد المستوى لصفوف المرحلة الابتدائية
|الأحد
|23/يونيو/2024م
|المرحلة الدراسية الابتدائية
|نهاية فترة تقييم تحديد المستوى لصفوف المرحلة الابتدائية
|الأحد
|30/يونيو/2024م
|المرحلة الدراسية الابتدائية
|توزيع بطاقات درجات آخر العام لتحديد المستوى
|الأحد
|1/يوليو/2024م
|المرحلة الدراسية الابتدائية
|انتهاء فترة تسجيل المستجدين في صفوف المرحلة الابتدائية
|الإثنين
|30/سبتمبر/2024م
|المرحلة الدراسية الابتدائية
|بدء متعلمي جميع صفوف المرحلة الدراسية المتوسطة
|الإثنين
|18/سبتمبر/2023م
|المرحلة الدراسية المتوسطة
|بدء فترة امتحانات الفصل الدراسية الأول
|الأحد
|17/ديسمبر/2023م
|المرحلة الدراسية المتوسطة
|نهاية فترة امتحانات الفصل الدراسية الأول
|الإثنين
|25/ديسمبر/2023م
|المرحلة الدراسية المتوسطة
|بدء إجازة منتصف العام الدراسيّ للمرحلة المتوسطة
|الأحد
|21/يناير/2024م
|المرحلة الدراسية المتوسطة
|نهاية إجازة منتصف العام الدراسيّ للمرحلة المتوسطة
|الخميس
|1/فبراير/2024م
|المرحلة الدراسية المتوسطة
|بدء الفصل الدراسي الثاني للمرحلة المتوسطة
|الأحد
|4/فبراير/2024م
|المرحلة الدراسية المتوسطة
|بداية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للمرحلة المتوسطة
|الأربعاء
|15/مايو/2024م
|المرحلة الدراسية المتوسطة
|نهاية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للمرحلة المتوسطة
|الخميس
|23/مايو/2024م
|المرحلة الدراسية المتوسطة
|استخراج نتائج جميع صفوف المرحلة المتوسطة
|الإثنين
|27/مايو/2024م
|المرحلة الدراسية المتوسطة
|تسليم بطاقات درجات آخر العام للمرحلة المتوسطة
|الثلاثاء
|28/مايو/2024م
|المرحلة الدراسية المتوسطة
|بداية فترة تحويل ملفات المتعلمين من مدارس المرحلة المتوسطة إلى مدارس الثانوية
|الأحد
|23/يونيو/2024م
|المرحلة الدراسية المتوسطة
|نهاية فترة تحويل ملفات المتعلمين من مدارس المرحلة المتوسطة إلى مدارس الثانوية
|الإثنين
|24/يونيو/2024م
|المرحلة الدراسية المتوسطة
|بداية فترة امتحانات الدور الثاني لصفوف المرحلة المتوسطة
|الأحد
|23/يونيو/2024م
|المرحلة الدراسية المتوسطة
|نهاية فترة امتحانات الدور الثاني لصفوف المرحلة المتوسطة
|الأحد
|30/يونيو/2024م
|المرحلة الدراسية المتوسطة
|تسليم بطاقات درجات الدور الثاني للمرحلة المتوسطة
|الإثنين
|1/يوليو/2024م
|المرحلة الدراسية المتوسطة
|بدء الدراسة للفصل الدراسي الأول في المرحلة الثانوية
|الإثنين
|18/سبتمبر/2023م
|المرحلة الدراسية الثانوية
|بداية فترة امتحانات نهاية الفصل الأول للصفين العاشر والحادي عشر
|الأحد
|17/ديسمبر/2023م
|المرحلة الدراسية الثانوية
|نهاية فترة امتحانات نهاية الفصل الأول للصفين العاشر والحادي عشر
|الخميس
|28/ديسمبر/2023م
|المرحلة الدراسية الثانوية
|بداية فترة امتحانات نهاية الفصل الأول للصف الثاني عشر
|الأربعاء
|3/يناير/2024م
|المرحلة الدراسية الثانوية
|نهاية فترة امتحانات نهاية الفصل الأول للصف الثاني عشر
|الإثنين
|15/يناير/2024م
|المرحلة الدراسية الثانوية
|بداية فترة إجازة منتصف العام الدراسي للمرحلة الثانوية
|الأحد
|21/يناير/2024م
|المرحلة الدراسية الثانوية
|نهاية فترة إجازة منتصف العام الدراسي للمرحلة الثانوية
|الخميس
|1/فبراير/2024م
|المرحلة الدراسية الثانوية
|بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|4/فبراير/2024م
|المرحلة الدراسية الثانوية
|بداية فترة امتحانات نهاية الفصل الثاني للصفين العاشر والحادي عشر
|الأربعاء
|15/مايو/2024م
|المرحلة الدراسية الثانوية
|نهاية فترة امتحانات نهاية الفصل الثاني للصفين العاشر والحادي عشر
|الإثنين
|27/مايو/2024م
|المرحلة الدراسية الثانوية
|إعلان نتائج الصفين العاشر والحادي عشر
|الخميس
|30/مايو/2024م
|المرحلة الدراسية الثانوية
|تسليم بطاقات درجات نهاية العام للصفين العاشر والحادي عشر
|الثلاثاء
|4/يونيو/2024م
|المرحلة الدراسية الثانوية
|بداية فترة امتحانات نهاية الفصل الثاني للصف الثاني عشر
|الأربعاء
|29/يونيو/2024م
|المرحلة الدراسية الثانوية
|نهاية فترة امتحانات نهاية الفصل الثاني للصف الثاني عشر
|الإثنين
|10/يونيو/2024م
|المرحلة الدراسية الثانوية
|إعلان نتائج الصف الثاني عشر
|الثلاثاء
|12/يونيو/2024م
|المرحلة الدراسية الثانوية
|تسليم بطاقات درجات آخر العام للصف الثاني عشر
|الأربعاء
|12/يونيو/2024م
|المرحلة الدراسية الثانوية
|بدء فترة امتحان الدور الثاني لصفوف النقل في المرحلة الثانوية
|الإثنين
|1/يوليو/2024م
|المرحلة الدراسية الثانوية
|بدء فترة امتحان الدور الثاني لشهادة المرحلة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي
|الإثنين
|1/يوليو/2024م
|المرحلة الدراسية الثانوية
|نهاية فترة امتحان الدور الثاني لصفوف النقل في المرحلة الثانوية
|الخميس
|11/يوليو/2024م
|المرحلة الدراسية الثانوية
|نهاية فترة امتحان الدور الثاني لشهادة المرحلة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي
|الخميس
|11/يوليو/2024م
|المرحلة الدراسية الثانوية
|تسليم بطاقات درجات الدور الثاني للمرحلة الثانوية
|الأحد
|14/يوليو/2024م
|المرحلة الدراسية الثانوية
متى تبدأ فترة مدارس المرحلة الابتدائية في الكويت؟
تبدأ فترة الدراسة في المرحلة الابتدائية في الكويت يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023م للصف الأول، بينما يبدأ الدوام في الصفوف الأخرى يوم الإثنين الموافق لتاريخ 18 سبتمبر 2023م.
موعد بدء الدراسة للمرحلة المتوسطة والثانوية في الكويت؟
سيكون بدء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية في الكويت يوم الاثنين الموافق لتاريخ 18 سبتمبر 2023.
متى يبدأ دوام رياض الأطفال في الكويت؟
ستبدأ فترة عمل رياض الأطفال في الكويت يوم الأربعاء، الموافق 20 سبتمبر 2023م.