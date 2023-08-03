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التقويم الدراسي 2024 الكويت المعدل| الجدول الزمني للعام الدراسي 2023-2024 في مدارس الكويت ابتدائي| متوسط| ثانوي

adminمنذ ساعة واحدة
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التقويم الدراسي 2023-2024 الكويت المعدل يتم الإعلان عنه قريبا من قبل وزارة التربية الكويتية بعد إصدار التقويم الأولي، ويتضمن هذا التقويم جميع الأنشطة الأساسية للعام الدراسي بما في ذلك مواعيد الاختبارات الفصلية واختبارات الصف الثاني عشر.

ويهدف البديل الإخباري إلى توفير كافة التفاصيل حول التقويم الدراسي 2023-2024 الكويت المعدل، مع توفير الجدول الزمني الأولى للعام الدراسي 2024 الكويت .

التقويم الدراسي 2024 الكويت المعدل

لم تصدر وزارة التربية الكويتية التقويم الدراسي المعدل للعام الدراسي 2024م. وعوضًا عن ذلك، قدمت الوزارة التقويم المعتمد بعد مراجعته واعتماده قبل بدء العام الدراسي.

يبدأ دوام الطلبة في الشهر التاسع من عام 2023م وفقًا للتقويم المعتمد، ويستمر حتى الشهر الخامس من عام 2024م لمعظم المراحل الدراسية عقب انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

ومن خلال الجدول التالي نوضح لكم تفاصيل التقويم الدراسي الأولي الصادر عن وزارة التربية الكويتية للعام الدراسي 2024م.

التفاصيلاليومالتاريخالمرحلة
دوام المتعلمين في الصف الأول الابتدائيالأحد17/سبتمبر/2023مـــــــــــ
بدء متعلمي جميع المراحل الدراسية باستثناء الصف الأولالإثنين18/سبتمبر/2023مـــــــــــ
بدء دوام الطلبة في رياض الأطفالالأربعاء20/سبتمبر/2023مـــــــــــ
بدء دوام الطلبة في رياض الأطفالالأربعاء20/سبتمبر/2023ممرحلة رياض الأطفال
نهاية دوام الأطفال في مرحلة رياض الأطفال للفصل الأولالخميس11/يناير/2024ممرحلة رياض الأطفال
بداية فترة تسجيل المستجدين في رياض الأطفالالثلاثاء12/يناير/2024ممرحلة رياض الأطفال
بداية عطلة منتصف العام الدراسيالأحد21/يناير/2024ممرحلة رياض الأطفال
نهاية عطلة منتصف العام الدراسيالخميس1/فبراير/2024ممرحلة رياض الأطفال
بدء الدراسة للفصل الدراسي الثانيالأحد4/فبراير/2024ممرحلة رياض الأطفال
بداية تحويل ملفات الأطفال إلى مدارس المرحلة الابتدائيةالخميس25/أبريل/2024ممرحلة رياض الأطفال
نهاية فترة تسجيل المستجدين في رياض الأطفالالخميس30/مايو/2024ممرحلة رياض الأطفال
نهاية دوام الأطفال في مرحلة رياض الأطفالالإثنين6/يونيو/2024مرحلة رياض الأطفال
دوام المتعلمين في الصف الأول الابتدائيالأحد17/سبتمبر/2023مالمرحلة الدراسية الابتدائية
بدء متعلمي جميع صفوف المرحلة الدراسية بعد الصف الأولالإثنين18/سبتمبر/2023مالمرحلة الدراسية الابتدائية
بدء فترة التقييم النهائي للمتغيبين بعذر مقبول في الفصل الدراسيّ الأول لصفوف الابتدائيةالأربعاء3/يناير/2024مالمرحلة الدراسية الابتدائية
نهاية فترة التقييم النهائي للمتغيبين بعذر مقبول في الفصل الدراسيّ الأول لصفوف الابتدائيةالخميس11/يناير/2024مالمرحلة الدراسية الابتدائية
نهاية دوام المتعلمين في المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الأولالخميس11/يناير/2024مالمرحلة الدراسية الابتدائية
بدء إجازة منتصف العام الدراسيّ للمرحلة الابتدائيةالأحد21/يناير/2024مالمرحلة الدراسية الابتدائية
نهاية إجازة منتصف العام الدراسيّ للمرحلة الابتدائيةالخميس1/فبراير/2024مالمرحلة الدراسية الابتدائية
بدء الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائيةالأحد4/فبراير/2024مالمرحلة الدراسية الابتدائية
بدء تسجيل المستجدين للمرحلة الابتدائيةالإثنين1/أبريل/2024مالمرحلة الدراسية الابتدائية
بدء فترة التقييم النهائي للمتغيبين بعذر مقبول في الفصل الدراسيّ الثاني لصفوف المرحلةالأربعاء29/مايو/2024مالمرحلة الدراسية الابتدائية
نهاية فترة التقييم النهائي للمتغيبين بعذر مقبول في الفصل الدراسيّ الثاني لصفوف الابتدائيةالخميس6/يونيو/2024مالمرحلة الدراسية الابتدائية
نهاية دوام المتعلمين في المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثانيالخميس6/يونيو/2024مالمرحلة الدراسية الابتدائية
استخراج نتائج جميع صفوف المرحلة الابتدائيةالأحد9/يونيو/2024مالمرحلة الدراسية الابتدائية
تسليم بطاقات درجات آخر العام للمرحلة الابتدائيةالثلاثاء11/يونيو/2024مالمرحلة الدراسية الابتدائية
بداية فترة تحويل ملفات الأطفال إلى مدارس المرحلة المتوسطةالأحد23/يونيو/2024مالمرحلة الدراسية الابتدائية
نهاية فترة تحويل ملفات الأطفال إلى مدارس المرحلة المتوسطةالإثنين24/يونيو/2024مالمرحلة الدراسية الابتدائية
بداية فترة تقييم تحديد المستوى لصفوف المرحلة الابتدائيةالأحد23/يونيو/2024مالمرحلة الدراسية الابتدائية
نهاية فترة تقييم تحديد المستوى لصفوف المرحلة الابتدائيةالأحد30/يونيو/2024مالمرحلة الدراسية الابتدائية
توزيع بطاقات درجات آخر العام لتحديد المستوىالأحد1/يوليو/2024مالمرحلة الدراسية الابتدائية
انتهاء فترة تسجيل المستجدين في صفوف المرحلة الابتدائيةالإثنين30/سبتمبر/2024مالمرحلة الدراسية الابتدائية
بدء متعلمي جميع صفوف المرحلة الدراسية المتوسطةالإثنين18/سبتمبر/2023مالمرحلة الدراسية المتوسطة
بدء فترة امتحانات الفصل الدراسية الأولالأحد17/ديسمبر/2023مالمرحلة الدراسية المتوسطة
نهاية فترة امتحانات الفصل الدراسية الأولالإثنين25/ديسمبر/2023مالمرحلة الدراسية المتوسطة
بدء إجازة منتصف العام الدراسيّ للمرحلة المتوسطةالأحد21/يناير/2024مالمرحلة الدراسية المتوسطة
نهاية إجازة منتصف العام الدراسيّ للمرحلة المتوسطةالخميس1/فبراير/2024مالمرحلة الدراسية المتوسطة
بدء الفصل الدراسي الثاني للمرحلة المتوسطةالأحد4/فبراير/2024مالمرحلة الدراسية المتوسطة
بداية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للمرحلة المتوسطةالأربعاء15/مايو/2024مالمرحلة الدراسية المتوسطة
نهاية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للمرحلة المتوسطةالخميس23/مايو/2024مالمرحلة الدراسية المتوسطة
استخراج نتائج جميع صفوف المرحلة المتوسطةالإثنين27/مايو/2024مالمرحلة الدراسية المتوسطة
تسليم بطاقات درجات آخر العام للمرحلة المتوسطةالثلاثاء28/مايو/2024مالمرحلة الدراسية المتوسطة
بداية فترة تحويل ملفات المتعلمين من مدارس المرحلة المتوسطة إلى مدارس الثانويةالأحد23/يونيو/2024مالمرحلة الدراسية المتوسطة
نهاية فترة تحويل ملفات المتعلمين من مدارس المرحلة المتوسطة إلى مدارس الثانويةالإثنين24/يونيو/2024مالمرحلة الدراسية المتوسطة
بداية فترة امتحانات الدور الثاني لصفوف المرحلة المتوسطةالأحد23/يونيو/2024مالمرحلة الدراسية المتوسطة
نهاية فترة امتحانات الدور الثاني لصفوف المرحلة المتوسطةالأحد30/يونيو/2024مالمرحلة الدراسية المتوسطة
تسليم بطاقات درجات الدور الثاني للمرحلة المتوسطةالإثنين1/يوليو/2024مالمرحلة الدراسية المتوسطة
بدء الدراسة للفصل الدراسي الأول في المرحلة الثانويةالإثنين18/سبتمبر/2023مالمرحلة الدراسية الثانوية
بداية فترة امتحانات نهاية الفصل الأول للصفين العاشر والحادي عشرالأحد17/ديسمبر/2023مالمرحلة الدراسية الثانوية
نهاية فترة امتحانات نهاية الفصل الأول للصفين العاشر والحادي عشرالخميس28/ديسمبر/2023مالمرحلة الدراسية الثانوية
بداية فترة امتحانات نهاية الفصل الأول للصف الثاني عشرالأربعاء3/يناير/2024مالمرحلة الدراسية الثانوية
نهاية فترة امتحانات نهاية الفصل الأول للصف الثاني عشرالإثنين15/يناير/2024مالمرحلة الدراسية الثانوية
بداية فترة إجازة منتصف العام الدراسي للمرحلة الثانويةالأحد21/يناير/2024مالمرحلة الدراسية الثانوية
نهاية فترة إجازة منتصف العام الدراسي للمرحلة الثانويةالخميس1/فبراير/2024مالمرحلة الدراسية الثانوية
بدء الدراسة للفصل الدراسي الثانيالأحد4/فبراير/2024مالمرحلة الدراسية الثانوية
بداية فترة امتحانات نهاية الفصل الثاني للصفين العاشر والحادي عشرالأربعاء15/مايو/2024مالمرحلة الدراسية الثانوية
نهاية فترة امتحانات نهاية الفصل الثاني للصفين العاشر والحادي عشرالإثنين27/مايو/2024مالمرحلة الدراسية الثانوية
إعلان نتائج الصفين العاشر والحادي عشرالخميس30/مايو/2024مالمرحلة الدراسية الثانوية
تسليم بطاقات درجات نهاية العام للصفين العاشر والحادي عشرالثلاثاء4/يونيو/2024مالمرحلة الدراسية الثانوية
بداية فترة امتحانات نهاية الفصل الثاني للصف الثاني عشرالأربعاء29/يونيو/2024مالمرحلة الدراسية الثانوية
نهاية فترة امتحانات نهاية الفصل الثاني للصف الثاني عشرالإثنين10/يونيو/2024مالمرحلة الدراسية الثانوية
إعلان نتائج الصف الثاني عشرالثلاثاء12/يونيو/2024مالمرحلة الدراسية الثانوية
تسليم بطاقات درجات آخر العام للصف الثاني عشرالأربعاء12/يونيو/2024مالمرحلة الدراسية الثانوية
بدء فترة امتحان الدور الثاني لصفوف النقل في المرحلة الثانويةالإثنين1/يوليو/2024مالمرحلة الدراسية الثانوية
بدء فترة امتحان الدور الثاني لشهادة المرحلة الثانوية بقسميها الأدبي والعلميالإثنين1/يوليو/2024مالمرحلة الدراسية الثانوية
نهاية فترة امتحان الدور الثاني لصفوف النقل في المرحلة الثانويةالخميس11/يوليو/2024مالمرحلة الدراسية الثانوية
نهاية فترة امتحان الدور الثاني لشهادة المرحلة الثانوية بقسميها الأدبي والعلميالخميس11/يوليو/2024مالمرحلة الدراسية الثانوية
تسليم بطاقات درجات الدور الثاني للمرحلة الثانويةالأحد14/يوليو/2024مالمرحلة الدراسية الثانوية

متى تبدأ فترة مدارس المرحلة الابتدائية في الكويت؟

تبدأ فترة الدراسة في المرحلة الابتدائية في الكويت يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023م للصف الأول، بينما يبدأ الدوام في الصفوف الأخرى يوم الإثنين الموافق لتاريخ 18 سبتمبر 2023م.

موعد بدء الدراسة للمرحلة المتوسطة والثانوية في الكويت؟

سيكون بدء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية في الكويت يوم الاثنين الموافق لتاريخ 18 سبتمبر 2023.

متى يبدأ دوام رياض الأطفال في الكويت؟

ستبدأ فترة عمل رياض الأطفال في الكويت يوم الأربعاء، الموافق 20 سبتمبر 2023م.

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adminمنذ ساعة واحدة
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