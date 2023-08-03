عاجل 💥💥 فتح بوابة تظلمات الثانوية العامة 2023 بعد ساعات قليلة !! أعرف أزاي ترجع درجاتك من غير مليم

مقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية صباح اليوم بإذن الله الخميس الثالث من شهر أغسطس من عام 2023 بفتح باب التقديم على تظلمات الثانوية العامة 2023، وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الشبكة، حيث يتمكن الطلاب المتضررين من النتيجة من التقديم وإن حدث ولهم درجات فسوف يتم ردها إليهم، فدعونا نوضح لكم طريقة تقديم طلب تظلم وما هي رسوم التظلم على المواد؟ فضلًا تابعونا.

تظلمات الثانوية العامة 2023

عدد كبير من الطلاب الغير راضيين عن نتيجة الثانوية العامة يرغبون في تقديم طلب تظلم، حيث بكل سهولة بعد فتح باب التقديم صباح اليوم، بإمكانهم التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية:

على الطالب أن يتوجه في البداية إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الخاص بالخدمات الإلكترونية للطلاب.https://office365.emis.gov.eg/

يقوم بتسجيل الدخول من خلال البريد الموحد الخاص به.

يقوم بإدخال الرقم القومي الخاص به.

يسجل كلمة المرور الخاصة به ورقم جلوسه والرقم السري الخاص به.

يضغط على تسجيل طلب تظلم.

يبدأ في تدوين البيانات الخاصة به والمادة الذي يرغب في إجراء تظلم عليها.

بعدها يتأكد من دفع رسوم التقديم.

يحضر الطالب وولي الأمر في الموعد المحدد وبعدها يقوم بفحص أوراقه.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023

وضحنا لكم خطوات تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة، وللعلم أن رسوم التظلم على كل مادة هو مبلغ 200 جنيه مصري فقط، حيث يمكن الدفع عبر منافذ الدفع الإلكترونية والتي هي: