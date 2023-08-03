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60% و70% 80% تدخل اية” مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

ahmed.khaledمنذ 13 دقيقة
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مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

تعد مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي، من أكثر الأشياء التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة هذه الأيام، وهذا من أجل معرفة مجموع الدرجات التي أخذت منها كل كلية من الكليات، وذلك بهدف تحديد الكلية التي سوف يلتحقون بها وفقا لعدد الدرجات التي حصلوا عليها، لذلك في مقالنا هذا سوف نتعرف على تنسيق الثانوية العامة لهذا العام، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤشرات تنسيق الثانوية العامة علمي وأدبي 2023، مشيرة إلى أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة عن العام السابق، وهذا الذي أدى إلى اختلاف تنسيق هذا العام عن العام السابق، حيث جاءت مؤشرات التنسيق الخاصة بالقسم الأدبي، على النحو التالي:

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 شعبة أدبي علمي علوم ورياضة
الكلية المعهددرجة الحد الأدنى
طب بيطري سوهاج364
طب بيطري سوهاج364
هندسة الزقازيق363
طب بيطري الزقازيق363
حاسبات ومعلومات دمياط علوم363
طب بيطري عين شمس363
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم363
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم363
طب بيطري كفر الشيخ363
حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة علوم362
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم362
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم362
حاسبات ومعلومات المنيا علوم362
هندسة دمياط362
حاسبات ومعلومات طنطا علوم362
طب بيطري دمنهور362
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية362
طب بيطري المنوفية362
هندسة عين شمس361
طب بيطري الإسكندرية361
طب بيطري أسيوط361
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم361
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم361
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم361
طب بيطري جنوب الوادي360
طب بيطري بنها360
ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم360
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم360
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم360
طب بيطري القاهرة360
طب بيطري المنيا359
هندسة بورسعيد359
حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم359
حاسبات ومعلومات السويس علوم359
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم359
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم358
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم358
طب بيطري مدينة السادات358
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية358
هندسة طنطا358
طب بيطري بني سويف357
حاسبات ومعلومات العريش علوم357
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم357
طب بيطري أسوان357
طب بيطري مطروح356.5
طب بيطري الوادي الجديد356
طب بيطري العريش356
هندسة كفر الشيخ355
ألسن كفر الشيخ355
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف354
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية354
هندسة المنوفية بشبين الكوم354
كلية الهندسة جامعة دمنهور354
هندسة بنها بشبرا353
هندسة بنها353
هندسة الإسكندرية353
علوم سوهاج352
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة352
هندسة السويس352
هندسة حلوان352
تمريض بورسعيد351
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف351
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف350
هندسة حلوان بالمطرية350
هندسة سوهاج350
علوم دمنهور349
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية349
هندسة الفيوم348
علوم الزقازيق347
هندسة أسوان347
علوم كفر الشيخ347
تمريض المنصورة347
معهد فني صحي المنصورة346
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة346
علوم المنصورة346
هندسة بني سويف346
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية346
علوم القاهرة346
علوم جنوب الوادي346
علوم الإسكندرية345
علوم أسيوط345
هندسة المنيا345
هندسة جنوب الوادي344
تمريض طنطا344
هندسة أسيوط344
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة343
علوم طنطا343
سياسة واقتصاد السويس343
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة343
هندسة الطاقة أسوان343
علوم بنها343
معهد فني صحى طنطا342
علوم المنيا342
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة342
سياسة واقتصاد بني سويف342
علوم عين شمس342
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة342
علوم دمياط341
علوم بورسعيد341
علوم قناة السويس بالإسماعيلية341
علوم المنوفية بشبين الكوم341
معهد فني صحي الزقازيق340
علوم الفيوم340
تمريض دمياط340
علوم أسوان340
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية339
علوم بني سويف339
علوم السويس339
تخطيط عمراني القاهرة339
علوم حلوان339
ألسن عين شمس338
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة338
علوم الوادي الجديد338
علوم العريش338
علوم بنات عين شمس338
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة338
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة337
تمريض الزقازيق337
ألسن أسوان337
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة337
ألسن الفيوم337
معهد فني صحي إسماعيلية337
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة337
الإعاقة والتأهيل الزقازيق336
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة336
ألسن الأقصر336
ألسن بني سويف336
ألسن سوهاج335
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة335
ألسن المنيا335
معهد فني صحي بورسعيد335
معهد فني صحي سوهاج334
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة334
تمريض دمنهور334
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد334
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة334
معهد فني صحي أسيوط333
علوم البترول والتعدين مطروح333
معهد فني صحي الإسكندرية332
علوم الأرض بني سويف332
تمريض المنوفية بشبين الكوم332
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة332
فني صحي جنوب الوادي332
ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة332
حاسبات ومعلومات السويس رياضة332
الإعاقة والتأهيل بني سويف331
فنون تطبيقية بنها331
حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة331
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة331
حاسبات ومعلومات العريش رياضة330
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة330
معهد فني صحي بنها329
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة329
علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ328
آثار دمياط328
حاسبات ومعلومات قنا رياضة328
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة328
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة327
فنون تطبيقية حلوان327
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة327
فني تمريض طنطا327
فني تمريض المنصورة326
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة326
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم326
تربية الزقازيق325
ألسن كفر الشيخ رياضة324
تربية المنصورة324
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم324
آثار عين شمس324
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة324
آثار القاهرة324
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة324
آثار أسوان323
تمريض بنها323
معهد فني صحي رياضة طنطا323
فنون تطبيقية دمياط322
تمريض كفر الشيخ322
تمريض أسيوط321
آثار ولغات مطروح321
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم321
آثار الأقصر321
معهد فني صحي رياضة المنصورة320
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضة320
معهد فني صحي بني سويف320
الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش319
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة319
فنون تطبيقية بني سويف319
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية318
تربية طنطا318
سياسة واقتصاد السويس رياضة318
آثار الفيوم318
تمريض سوهاج317
ثروة سمكية السويس317
تجارة المنصورة317
سياسة واقتصاد بني سويف رياضة316
تربية بورسعيد315
فنى تمريض الزقازيق314
زراعة المنصورة314
تجارة الزقازيق314
حقوق الزقازيق313
معهد فني صحي رياضة بنها313
فنون جميلة (عمارة) حلوان313
تمريض المنيا313
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية313
تمريض جنوب الوادي312
علوم الإسكندرية رياضة312
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية312
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة312
آثار جنوب الوادي311
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق311
تمريض القاهرة311
فني تمريض كفر الشيخ311
تجارة العريش311
المعهد الفني للتمريض بالدقهلية بشربين311
تجارة كفر الشيخ310
ألسن أسوان رياضة310
فني تمريض الزقازيق بفاقوس310
حقوق كفرالشيخ310
آثار سوهاج310
إعلام القاهرة310
معهد فني صحي رياضة الزقازيق310
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية310
علوم القاهرة رياضة310
زراعة دمنهور310
زراعة القاهرة310
زراعة دمياط309
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية أسيوط309
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة309
فني تمريض المنوفية بشبين الكوم308
تجارة دمياط308
علوم المنصورة رياضة308
ألسن عين شمس رياضة308
علوم الأرض بني سويف رياضة308
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات308
تربية المنوفية بشبين الكوم307
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية307
تمريض عين شمس307
فني تمريض الإسكندرية307
تربية طفولة مبكرة الزقازيق307
دار العلوم القاهرة306
تربية دمنهور306
فنون جميلة (عمارة) المنصورة306
تمريض مطروح306
تمريض الإسكندرية306
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة306
ألسن الفيوم رياضة306
علوم دمنهور رياضة305
ألسن بني سويف رياضة305
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة304
ألسن الأقصر رياضة304
علوم عين شمس رياضة304
تربية كفر الشيخ304
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية303
المعهد الفني للتمريض بالجونة303
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم303
تربية الإسكندرية303
تجارة طنطا303
زراعة الإسكندرية302
علوم الزقازيق رياضة302
علوم طنطا رياضة302
إعلام المنوفية302
علوم كفر الشيخ رياضة301
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة301
تمريض بني سويف301
علوم بنها رياضة301
تربية طفولة مبكرة المنصورة301
زراعة طنطا301
تجارة بورسعيد301
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية301
تربية طفولة مبكرة بورسعيد300
زراعة عين شمس300
تمريض حلوان300
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم300
ألسن المنيا رياضة300
تجارة بنها299
تربية بنها299
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات299
أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر شعبة علوم حاسب علوم299
تجارة القاهرة299
علوم حلوان رياضة299
تجارة دمنهور299
تجارة الإسكندرية299
زراعة الزقازيق299
تربية مدينة السادات298
فنون جميلة (عمارة) المنيا298
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا298
فنون جميلة (فنون) حلوان298
علوم دمياط رياضة298
ألسن سوهاج رياضة298
تربية المنيا298
تجارة المنوفية بشبين الكوم297
معهد فني صحي أسوان297
تجارة وإدارة أعمال حلوان297
علوم بورسعيد رياضة297
علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية297
تجارة سوهاج297
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا297
فنون جميلة (فنون) المنصورة297
تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد296
علوم الفيوم رياضة296
تجارة جنوب الوادي296
فنون جميلة (عمارة) أسيوط296
تجارة عين شمس296
علوم السويس رياضة296
تمريض الفيوم296
تجارة بني سويف295
زراعة كفر الشيخ295
تجارة انتساب موجه المنصورة295
معهد فني صحي إمبابة295
علوم بني سويف رياضة295
علوم أسوان رياضة295
زراعة الإسكندرية بسابا باشا294
تجارة السويس294
المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية294
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق294
تجارة أسوان293
معهد عالي هندسة مدينة الشروق بمصروفات293
فنون جميلة (فنون) المنيا293
تجارة أسيوط293
فني تمريض أسيوط293
فني تمريض المنيا293
فنون جميلة (فنون) أسيوط293
معهد فني صحي رياضة الإسكندرية293
إعلام بني سويف292
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام292
تجارة مدينة السادات292
فنون جميلة (فنون) الأقصر292
معهد عالي حاسبات ومعلومات بمدينة الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة291
علوم أسيوط رياضة291
علوم المنيا رياضة291
علوم جنوب الوادي رياضة290
تربية رياضية بنين دمياط290
فنى تمريض سوهاج290
علوم العريش رياضة290
تجارة انتساب موجه الزقازيق290
زراعة المنوفية بشبين الكوم290
علوم الوادي الجديد رياضة290
فنى تمريض جنوب الوادي289
تربية طفولة مبكرة المنوفية289
زراعة بنها بمشتهر289
معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات289
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ289
زراعة القاهرة رياضة289
تربية طنطا رياضة289
علوم سوهاج رياضة289
علوم بنات عين شمس رياضة289
معهد فني صحي رياضة بورسعيد289
معهد عالي فنون تطبيقية 6 أكتوبر288.1
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ287
تربية (طفولة) كفر الشيخ287
تجارة انتساب موجه دمياط287
زراعة سوهاج287
العلوم الزراعية البيئية العريش287
تربية سوهاج287
تربية الزقازيق رياضة286
تربية جنوب الوادي286
تربية طفولة مبكرة أسيوط286
زراعة الإسكندرية رياضة286
فني تمريض بنها286
زراعة قناة السويس بالإسماعيلية285.5
زراعة عين شمس رياضة285
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية285
زراعة مطروح بفوكه285
الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم حاسب علوم285
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم285
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية285
زراعة الفيوم285
معهد فني صحي رياضة إسماعيلية285
معهد فني صحي رياضة بني سويف285
ك.ت. فني منشآت بحرية بورسعيد284
دار العلوم انتساب موجه القاهرة284
تربية (طفولة) طنطا284
تمريض أسوان284
تجارة انتساب موجه طنطا284
تجارة انتساب موجه الإسكندرية284
تجارة انتساب موجه القاهرة283
تربية جنوب الوادي بالغردقة283
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب283
تربية الفيوم283
تربية بورسعيد رياضة283
زراعة بني سويف282
تربية أسيوط282
تجارة انتساب موجه بورسعيد282
تجارة انتساب موجه بنها282
تجارة انتساب موجه دمنهور282
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة282
تربية مطروح281
زراعة الوادي الجديد281
زراعة وموارد طبيعية أسوان281
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية281
تجارة انتساب موجه عين شمس281
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم281
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا281
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات281
تربية عين شمس رياضة281
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة281
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور281
حقوق المنيا281
زراعة أسيوط281
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة281
الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الإنتاج الحربي281
زراعة جنوب الوادي280
حقوق سوهاج280
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس280
زراعة المنيا280
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان280
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية280
إعلام جنوب الوادي279
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات279
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس279
تربية المنصورة رياضة279
تربية الإسكندرية رياضة278
تجارة انتساب موجه مدينة السادات278
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ278
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات278
تجارة انتساب موجه بني سويف278
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية278
تربية حلوان278
تربية قناة السويس بالإسماعيلية278
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا278
تجارة انتساب موجه أسوان278
زراعة المنصورة رياضة277
تربية نوعية الزقازيق277
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس277
تجارة انتساب موجه أسيوط277
تجارة انتساب موجه السويس277
معهد عالي فنون تطبيقية التجمع الخامس277
تربية طفولة مبكرة دمنهور277
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي277
تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم276
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية276
تجارة انتساب موجه سوهاج276
تجارة انتساب موجه العريش276
زراعة دمياط رياضة276
زراعة كفر الشيخ رياضة276
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر276
تربية السويس276
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم276
حقوق دمياط275
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات275
تربية حلوان رياضة275
دار العلوم الفيوم275
تربية بنات عين شمس274
إعلام القاهرة رياضة274
تربية طفولة مبكرة القاهرة273
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علو273
المعهد الكندي العالي للهندسة 6 أكتوبر273
تربية نوعية طنطا273
آداب القاهرة273
تربية نوعية كفر الشيخ272.5
تربية طفولة مبكرة الفيوم272
معهد عالي هندسة 6 أكتوبر بمصروفات272
تربية (تعليم ابتدائي) بنها272
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادي بمصروفات علوم272
حقوق انتساب موجه الزقازيق272
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو272
تربية الوادي الجديد271
دار العلوم أسوان271
آداب المنصورة271
فنى صحي جنوب الوادي رياضة271
زراعة الزقازيق رياضة271
تربية بني سويف270
تربية طفولة مبكرة مطروح270
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة270
تربية طفولة مبكرة المنيا270
تربية طفولة مبكرة المنيا270
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا –  6 أكتوبر270
تربية بنها رياضة269
 تربية العريش269
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس269
فني تمريض بني سويف269
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية اطراف صناعية269
دار العلوم المنيا269
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية269
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم268
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط268
معهد فني صحي رياضة امبابة268
تربية طفولة مبكرة بني سويف268
تربية نوعية الإسكندرية267
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة267
تربية نوعية المنصورة267
آداب الزقازيق267
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ266
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج265
زراعة الفيوم رياضة265
تربية (طفولة) الإسكندرية265
تربية الفيوم رياضة265
ع.هندسة وتكنو العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي264
تربية (طفولة) دمنهور264
تربية مدينة السادات رياضة264
زراعة وموارد طبيعية أسوان رياضة264
زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم264
تربية نوعية المنيا264
زراعة بنها رياضة بمشتهر263
آداب بنها263
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بني سويف التكنولوجية اطراف صناعية263
إعلام المنوفية رياضة263
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات262.5
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية262
القاهرة العالي (علوم حاسب) قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع أول علوم262
معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات262
معهد فني صحى رياضة سوهاج262
آداب الإسكندرية262
حقوق الإسكندرية261
زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية261
المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة260
حقوق القاهرة260
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان260
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة260
فني تمريض الفيوم260
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس260
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة260
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم259
آداب عين شمس259
حقوق جنوب الوادي259
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية259
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين259
معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات259
سياحة وفنادق الإسكندرية258.1
تربية دمياط258
آداب طنطا258
حقوق بني سويف258
آداب بورسعيد258
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية اطراف صناعية257
آداب المنوفية بشبين الكوم257
اقتصاد منزلي العريش257
آداب كفر الشيخ257
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط257
تربية بنات عين شمس رياضة257
حقوق عين شمس257
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر257
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة) 6 أكتوبر 256
معهد فني صحي رياضة أسيوط256
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة256
الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات علوم256
معهد القناة العالي للهندسة بالسويس256
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية255
المعهد العالي للهندسة الالكترونية بلبيس255
حقوق الفيوم255
دار العلوم انتساب موجه الفيوم255
آداب دمنهور255
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة255
تربية نوعية أسيوط255
حقوق أسيوط254
حقوق المنصورة254
تربية (طفولة) عين شمس254
آداب حلوان254
معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة254
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية254
معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة253
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى253
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية253
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي253
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش253
حقوق أسوان253
حقوق طنطا252
معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم252
حقوق بنها252
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية252
المعهد العالي للهندسة ببلبيس251
تربية دمنهور رياضة251
الأكاديمية الحديثة بالمعادي هندسة بمصروفات251
دار العلوم انتساب موجه المنيا251
آداب وعلوم إنسانية السويس250
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آداب الفيوم250
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تربية نوعية القاهرة250
المعهد الفني للتمريض بمستشفى وادى النيل250
آداب انتساب موجه الإسكندرية250
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معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم249
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم249
أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة249
دار العلوم انتساب موجه أسوان249
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المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف248
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آداب انتساب موجه المنصورة246
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آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم246
سياحة وفنادق مطروح246
حقوق انتساب موجه القاهرة246
حقوق انتساب موجه عين شمس246
حقوق انتساب موجه بني سويف246
حقوق انتساب موجه الإسكندرية246
آداب انتساب موجه طنطا246
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة – الدقهلية246

موقع تنسيق الثانوية العامة

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عبر محرك البحث جوجل عن موعد تنسيق الثانوية العامة، حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في بيان لها بالإعلان عن فتح باب التنسيق للمرحلة الأولى لطلاب الشهادة الثانوية يوم السبت الموافق الخامس من شهر أغسطس الجاري لعام 2023 ميلادي، على أن يتم غلق باب التنسيق يوم الأربعاء الموافق التاسع من شهر أغسطس الجاري،حيث يستطيع الطلاب تسجيل رغباتهم من خلال الرابط الإلكتروني الذي أعلنت عنه الوزارة وهو هنا .

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ahmed.khaledمنذ 13 دقيقة
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