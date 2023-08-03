كيفية التسجيل في نظام نور وشروط التسجيل 1445

بعد انتشاره وقبوله الواسع وتوفيره مختلف المعلومات التعليمية التي تهم الطلبة وأولياء أمورهم لمتابعة مسار أطفالهم التعليمي؛ وفر موقع مسنود العديد من المعلومات والتفاصيل المرتبطة بنظام نور التعليمي وشروط وكيفية تسجيل الدخول للطلبة وأولياء الأمور على حد سواء، بالإضافة إلى إجابات عن مختلف المعلومات المرتبطة بنظام نور التعليمي.

إنشاء حساب نظام نور ولي الأمر

إن كنت ترغب في إنشاء حساب نظام نور ولي الأمر، فكل ما عليك القيام به هو اتباع بضع خطوات بسيطة تتمثل في:

ادخل إلى موقع منصة نور التعليمية من هنا. ستجد زراً مخصصاً لتسجيل ولي الأمر (رابط التسجيل لولي أمر جديد)، انقر عليه وأدخل البيانات المطلوبة منك والتي تتمثل في سجل ولي الأمر، واسم المستخدم المقترح. بعد الانتهاء والتحقق من جميع البيانات، انقر على زر التالي. سيطلب منك الموقع مجموعة إضافية من البيانات أدخلها واضغط على زر حفظ. الآن سيتم إنشاء حساب نظام نور ولي الأمر، ويمكنك استخدام البيانات التي أدخلتها من اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى حسابك.

نظام نور ولي الأمر تسجيل الدخول

الآن، وبعد إتمام خطوات إنشاء حساب نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول، يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك باتباع هذه الخطوات:

ادخل إلى منصة نور التعليمية من هنا. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين اخترتهما عند إنشاء الحساب. سيظهر لديك رمز تحقق (كابتشا) عليك إدخاله بصورة صحيحة. انقر الآن على زر تسجيل الدخول.

كيفية التسجيل في نظام نور بدون كلمة سر

لا تشترط منصة نور استخدام كلمة المرور للدخول إلى حسابك، إذ يمكنك الدخول إلى نظام نور بدون كلمة سر عبر استخدام رقم الهوية في حال نسيان كلمة المرور الخاصة بك. وتتمثل الخطوات الواجب اتباعها فيما يلي:

ادخل إلى منصة نظام نور. اختر تسجيل ولي الأمر. ادخل رقم هويتك وانقر على زر التالي. سيظهر لك الموقع خيار تحقق ثم يطلب منك ادخال رقم الهاتف الذي تريد استلام البيانات عبره. ادخل رقم الهاتف وانتظر الآن استلام رسالة تحوي اسم المستخدم وكلمة المرور. الآن يمكنك استخدام هذه البيانات لإعادة الدخول إلى حسابك مع إعادة تعيين كلمة سر جديدة.

طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية

يمكنك استخدام رقم هويتك للتسجيل في نظام نور باتباع ما يلي من خطوات:

ادخل إلى منصة نور. أدخل اسم الطالب الكامل وكلمة مرور، ثم أدخل رمز التحقق المرئي. انقر الآن على زر تسجيل الدخول. انتقل إلى خدمة تسجيل الطالب، وادخل رقم هويتك ودرجة قرابته من ولي أمره وعمله. انقر على زر التالي. حدد صفه الدراسي، ثم أعد النقر على زر التالي. الآن، أدخل المعلومات المطلوبة من مكان الإقامة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني؛ ثم انقر على التالي. الآن ستظهر أمامك قائمة بالمدارس المتاحة اختر منها المدرسة المناسبة وادخل بيانات الطالب. وافق على الشروط والأحكام، ثم انقر على تسجيل. الآن ارفع الوثائق المطلوبة وأرسلها للمراجعة.

طريقة التسجيل في نظام نور برقم الإقامة

يمكن أيضاً التسجيل في نظام نور برقم الإقامة عبر اتباع ما يلي:

ادخل إلى موقع نظام نور وأدخل اسم الطالب الثلاثي وكلمة المرور ورمز التحقق. انقر على تسجيل الدخول. الآن انقر على زر تسجيل الطالب. أدخل رقم الإقامة. حدد القرابة بين الطالب وولي الأمر، وعمل ولي الأمر. حدد صف الطالب الدراسي. انقر على التالي. أدخل البيانات المطلوبة من مكان الإقامة ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني؛ ثم اضغط على زر التالي. اختر المدرسة التي ترغب في تسجيل الطالب فيها وأدخل بياناته ثم وافق على الشروط. الآن ما عليك سوى النقر على زر تسجيل.

طريقة تفعيل حساب الطالب في نظام نور

إن كنت طالباً، فيمكن تفعيل حسابك على نظام نور باتباع هذه الخطوات:

ادخل إلى منصة نظام نور. ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين حصلت عليهما من مدرستك. أدخل الرمز المرئي الظاهر أمامك. انقر الآن على زر تسجيل الدخول. ستظهر أمامك صفحة جديدة تطلب منك إعادة تعيين كلمة مرور جديدة، يمكنك اختيار كلمة المرور التي ترغب شريطة أن تكون قوية، وكتابتها ثم تأكيدها مرة أخرى. أدخل بريدك الإلكتروني وانقر على حفظ. الآن يمكنك تسجيل الدخول ببياناتك الجديدة ليتم تفعيل حسابك.

شروط التسجيل في نظام نور

للتسجيل في نظام نور يشترط توفر مجموعة من الشروط التي تتمثل في: