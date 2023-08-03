عاجل تحذير من الخدمة المدنية.,على جميع حاملي تلك البطاقات المنتهية سرعة التوجه إلى السجل المدني “فيها غرامة”

تحديث بطاقة الرقم القومي تقدم وزارة الداخلية الكثير من التسهيلات التي تخص المواطن المصري لتحديث بطاقة الرقم القومي وهذا من خلال تقديم الموقع الإلكتروني لقطاع الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية, والتي تقدم الخدمة لتحديث بطاقة الرقم القومي أون لاين أو بدل فاقد للبطاقة, ويمكنك من خلال هذا الموقع إستلامها في أسرع وقت وتقدم الوزارة هذه الخدمة للحد من التكدس والتزاحم على المراكز الحكومية, وتوفر على المواطن الوقت والجهد المبذول في تحديث بطاقة الرقم القومي ولكن بشروط معينة.

خطوات تحديث بطاقة الرقم القومي أون لاين 2023

تعمل وزارة الداخلية على راحة المواطن وذلك من خلال توفيرها موقع إلكتروني خاص بالوزارة, ليتمكن المواطن من خلاله تحديث بطاقة الرقم القومي أو إستخراج بدل فاقد أون لالين وذلك من خلال إتباع الخطوات الأتية:

إدخل أولا على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت من هنا https://moi.gov.eg/home/index إختار قطاع الأحوال المالية ثم خدمات الإنترنت للمواطنين حدد الخدمة التي تحتاجها وهي تحديث بطاقة الرقم القومي, وبعد ذلك إدخل إسمك رباعيا وإسم الأم والوظيفة وحدد نوعها ثم عليك بإدخال الرقم القومي وتأكد من صحته, أكتب العنوان الخاص بك بالتفصيل الذي سيتم تسليم الطلب عليه لتحديث البطاقة, وبعد الإنتهاء من تسجيل كل هذه البيانات يضغط على إرسال الطلب, وسوف يتم تسليم البطاقة الخاصة بك بالبريد المصري بالعنوان الخاص بك, وعليك بدفع المصروفات المطلوبة منك عن طريق آليات الدفع الإلكتروني.

الشروط الواجبة لتحديث بطاقة الرقم القومي أون لاين

يجب أن تعلم بأن إستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة لا يمكن أن تستخرجها أون لاين, لأن من الشروط الواجب توافرها ببطاقة الرقم القومي هو التصوير للشخص بالبطاقة, وهذا لايمكن أن يحدث إلا بالذهاب إلى السجل المدني التابع لمحل السكن الخاص بك, وأكدت مصلحة الأحوال المدنية بأنه لا يمكنك إستخراج بطاقة الرقم القومي أو تحديثها أو إستخراج بدل فاقد إلا بعد مرور 7 أعوام من تاريخ إصدارها أون لاين, ويلزم الأفراد بالذهاب إلى مكتب السجل المدني التابع لك للتصوير تحت ال60 عاما, ويستثنى من ذلك المواطنين ما فوق سن ال 60 عاما, ويمكنه إستخراجها أون لاين بدل فاقد أو تحديثها بدون تصوير قبل مرور 3 أشهر على إنتهاء البطاقة.