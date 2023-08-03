الأن رصد سهل جداً للجميع… مـعرفة تنسيق القبول بالكليات الخاصة 2023

تنسيق القبول بالكليات الخاصة يتسائل طلاب الثانوية العامة على تنسيقات القبول بالكليات الخاصة, لذلك يعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية عن درجات التنسيق للكليات الخاصة 2023_2024 وذلك لشهادات الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية وطلاب الثانوية العامة, حيث قام المجلس بتحديد النسب الخاصة بالتنسيق للجامعات الخاصة, التي تبدأ من % 85 لقبول طلبة الطب وهو التقدير للحد الأدنى, أما كليات الهندسة التي حددت نسبة القبول للحد الأدنى في الكليات الخاصة وهي %70 من مجموع الثانوية العامة 2023.

تنسيقات الكليات الخاصة 2023

تم الإعلان من المجلس الأعلى للكليات الخاصة والأهلية بالقبول بالتنسيقات الأتية للكليات الخاصة وهي كالأتي:

نبدأ بكليات الطب البشري الخاصة ويبدأ التنسيق بها بنسبة %85 أما تقبل كلية طب الأسنان من %82 وكليات العلاج الطبيعي للحد الأدنى بنسبة %75, وهناك أيضا كليات طب الصيدلة الخاصة تقبل بنسبة %75 بينما كليات الهندسة الخاصة تحدد نسبتها %70 وكليات الطب البيطري %70, أما عن كليات الفنون التطبيقية الخاصة وكليات العلوم الطبية وكليات علوم الحاسب وكليات التكنولوجيا تقبل من %65 كحد أدنى, وكليات الإقتصاد والعلوم السياسية وكليات الإدارة واللغات والترجمة والإعلام كلها تقبل بنسبة %60, وباقي التخصصات للكليات الخاصة وأقل مجموع تقبل من %55 وهذه المجاميع الضعيفة بسبب ضعف النتائج لهذا العام للثانوية العامة.

زيادة مصاريف الثانوية العامة بنسبة %10 لعام 2023_2024

هناك أخبار متداولة زيادة مصاريف الكليات الخاصة لعام 2023_2024 لذلك قام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بمصر, بالأعلان عن المصروفات الجامعية الخاصة والتي تم بالفعل إتخاذ القرار بهذا الأمر بشأن مصاريف الجامعات الخاصة, والتي سوف تزيد بنسبة لا تقل عن %5 ولا تزيد عن %20, وذكر المجلس الأعلى للكليات بأن هذه الزيادة بسبب سوء الإقتصاد العالمي ورفع قيمة الدولار الأمريكي.

موعد تنسيق الجامعات الخاصة 2023

سوف يتم الإعلان عن موعد تنسيق الكليات الخاصة للقبول بالكليات للعام الجامعي 2023, وسوف يتم الإعلان عنها رسميا من خلال مجلس الجامعات الخاصة للكليات الخاصة, وهذا سيتم الإعلان عنه بعد ظهور نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى وقبل بداية المرحلة الثانية مباشرة, وهذا سيتم في الفترة القادمة بداية من 10 أغسطس إلى 15 أغسطس الجاري 2023.