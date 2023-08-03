املي الفريزر.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 3 اغسطس 2023 في الأسواق والمزارع

الدواجن من أهم المنتجات والسلع الغذائية والاستهلاكية التي يمكن أن يشتريه المستهلك بشكل مستمر ولأن الدواجن سلعة مهمة فقد تتفاوت أسعارها على حسب ما تتوقف عنده أسعار البورصة المحلية ، ومن خلال ما يأتي في هذا التقرير نذكر أبرز التوقعات حول الأسعار الخاصة بالدواجن من كل أنواعها الأكثر استهلاكًا بالسوق المصرية وذلك في جميع منافذ البيع حيث تختلف الأسعار ما بين الحين والآخر وهو ما يؤثر على نسبة الاستهلاك بشكل عام.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 3 اغسطس 2023

الدواجن من أنواع اللحوم التي يقبل بشكل كبير عليها مختلف المستهلكين ولا تخلو سوق محلية منها والأنواع الأكثر استهلاكًا ومبيعًا في السوق المصرية هي أنواع الدواجن البيضاء، أو الدواجن الحمراء والبلدي وأنواع الدواجن الأمهات، ونطرح في السطور الآتية من التقرير أهم المعلومات التي تخص أسعار الواجن التي من المتوقع أن تكون عليها يوم غد الخميس 3 أغسطس 2023 م.

سعر الدواجن البيضاء

يتوقع خبراء والزراعيين المتخصصين في الإنتاج والثروة الداجنة أن المعدلات الفعلية للإنتاج سوف تزيد وهو ما صرح به سامح السيد بشعبة الدواجن حيث أشار إلى أن ذلك يساعد في خفض مستوى أسعار الفراخ من كل أنواعها وعن أسعار الدجاج الأبيض نذكر ما يلي:

سعر الفراخ البيضاء بالمزرعة إلى 58 جنيه مصري وتصل للمستهلك بسعر من 60 إلى 66 جنيه مصري.

سعر البانيه للكيلو جرام يصل إلى 150 جنيه وحتى 170 جنيه مصري للمستهلك ومن المتوقع استمرار الأسعار على نفس مستوى حتى يوم الغد الخميس.

سعر الدواجن الحمراء

أسعار الدواجن الحمراء في السوق الاستهلاكية تصل إلى 95 جنيه مصري ويتوقع أن يستقر هذا السعر حتى يوم غدا الخميس على نفس المستوى.

أسعار الدواجن البلدي والأمهات والبط والحمام