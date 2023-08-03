بالدرجات والمجموع.. استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس عبر res-ye.net الدور الاول جميع المحافظات

استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، كشفت وزارة التربية والتعليم اليمنية أنه يمكن استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 الدور الاول للشعبة العلمية والادبية خلال ساعات قليلة من الآن بعدما تم الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي للكشف عن كافة ما يخص نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 التي طال انتظارها خاصة وأن الامتحانات الخاصة بها قد انتهت منذ شهر مايو الماضي، واليكم رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية الرسمي، فتابعونا.

استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

ساعات قليلة وحدها من تفصلنا عن استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 لكافة المحافظات “مأرب، عدن، الحزم، البيضاء، الجوف، الحديدة”، حيث يجرى الآن رفع كشوف النتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة ليكون متاح الاستعلام عنها الكترونيا، حيث صرحت الوزارة أن نتائج الثانوية العامة اليمن ستكون متاحة عبر موقعها اليوم الخميس الموافق 3 من شهر أغسطس الجاري، كما سيتم الاعلان عن اسماء الاوائل استعدادا لتكريمهم في وقتا لاحق، واليكم خطوات الحصول على نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس فقط اتبع ما يلي:

قم بالولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

اختر قسم النتائج.

حدد نتائج الثانوية العامة اليمن 2023.

حدد القسم الخاص بالطالب “علمي/ أدبي”.

تحديد العام الدراسي 2022/ 2023.

إدخال رقم الجلوس الطالب والتأكد من أنه صحيح.

اضغط على أيقونة “عرض النتائج”.

نتائج الثانوية العامة اليمن برقم الجلوس 2023

وفور اعتماد نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس من قبل السيد الوزير ابراهيم العكري يمكنك أيضا الاستعلام عنها من خلال ارسال رقم الجلوس برسالة عبر الهاتف إلى رقم 160 وسوف تتلقي النتيجة على هاتفك المحمول، وقد ظهر النتيجة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين الاسابيع الماضية، ويمكنك ترك رقم جلوسك وشعبتك بالتعليقات لتحصل على النتيجة مجانا.