نتائج اعتراضات السادس الابتدائي في العراق 2023 رابط اعتراض السادس في جميع المحافظات

تعد نتائج الاعتراضات للصف السادس الابتدائي 2023 العراق، هي من أهم كلمات البحث التي يبحث عنها العديد من الطلاب والطالبات بمختلف المحافظات، فضلاً عن أن هذه المرحلة هي من أهم المراحل التي يمر بها الطالب من أجل تحديد مسيرتهم التعليمية والتقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة، مع العلم أن وزارة التربية العراقية، تبذل قصارى جهدها من أجل توفير كل الخدمات التي يحتاج إليها الطلبة والمعلمين في كافة المراحل التعليمية المختلفة، وفي هذا سنوضح لكم كيفية الحصول على النتائج.

نتائج اعتراضات السادس ابتدائي

لكي تتمكن من الحصول على نتائج الاعتراضات الخاصة بطلبة الصف السادس الابتدائي يجب عليك اتباع الخطوات التي تتمثل في التالي:-

أولاً تقوم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم الضغط على “الخدمات الإلكترونية”.

بعدها يتم اختيار “نتائج الاعتراضات”.

إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس في الخانات المخصصة لذلك.

تحديد المادة التي يرغب في التظلم عليها.

ثم يتم إرسال المادة لتظهر بعدها نتائج الاعتراض.

في النهاية يتمكن كل طالب من معرفة ما إذا تم قبول اعتراضه أم لا.

نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2023

يذكر أن وزارة التربية العراقية، أعلنت مؤخرًا عن نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات، حتى يتمكن كل طالب من معرفة نتيجته التي حصل عليها وفقًا لأداءه في الامتحانات، مع العلم أنه تم فرض مجموعة من الإجراءات المشددة لسير الامتحانات بما يتلاءم مع كافة الطلبة في هذه المرحلة والمراحل الدراسية الأخرى، فضلاً عن دخولها إلى مراحل التصحيح والمراجعة الدقيقة والواضحة.