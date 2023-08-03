res-ye.net نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس على موقع وزارة التعليم اليمنية

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأموزر عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، التي أصبحت من أهم الأمور بحثاً خلال الساعات الأخيرة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس،بعد أن أنهى الطلاب الامتجانات في مايو الماضي، وأكدت الوزارة أنها تابعت أعمال التصحيح حتى تتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة، وأشارت الوزارة إلى أنها مرحلة مهمة في عمر الطالب ويجب أن يحصل فيها على أعلى الدرجات والتقديرات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عنه النتيجة .

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

حيث تعد مرحلة الثانونية العامة من أصعب المراحل التعليمية التي يبذل فيها الطالب جهداً كبيراً، حتى يتمكن من جمع أعلى الدرجات والتقديرات لكي يتمكن من تحقيق حلمه وأن يلتحق بالجامعة التي بات يحلم بها لسنوات عديدة، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال الفقرة التالية…

في البداية يجب الدخول على الموقع الالكتروني وزارة التربية والتعليم اليمن

ادخل بيانات الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

ثم حدد القسم التايع له الطالب.

اضغط أنك لست روبوت.

ثم اضغط على كلمة “بحث”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب على الفور.

موعد الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023

حيث صرحت وزارة التربية والتعليم اليمنية أنه من المقرر أن يتم الإعلان رسمياً عن نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023 بداية من يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، وأشارت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج على الموقع الرسمي للوزارة، وناشدت أولياء الأمور عدم الذهاب إلى المدارس والتكدس امامها لتجنب الاصابة بضربة شمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.