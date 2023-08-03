تردد قناة ssc السعودية لمتابعة مباراة النصر بث مباشر تويتر والزمالك

يمكننا الاستمتاع بافضل المباريات والدوريات على القناة اس اس سي والتي تعتبر من ضمن القنوات الرياضية حيث تنقل اليوم مباراة الزمالك ضد النصر السعودي في البطولة العربية في يوم الخميس الموافق 3 من شهر أغسطس الجاري وتعد من المواجهات القوية لفريقيتن وانها تعد من منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من عمر البطولة العربية للأندية ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة ssc السعودية.

موعد مباراة الزمالك ضد النصر السعودي

سيتم انطلاق مباراة الزمالك ونادى النصر السعودي، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات ويستعد نادي الزمالك للفوز على فريق النصر السعودي لكي يتم التأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من البطولة العربية هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباريات البطولة العربية

يوجد بعض من القنوات التي تمتلك حقوق الب للمباريات ومنها شبكة قنوات ssc sports السعودية، التي ستقوم بنقل مباريات البطولة العربية هذا الموسم وان سيتم إذاعة مباراة اليوم الزمالك مع نظيره النصر السعودي عبر قناة SSC HD1.

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تردد القنوات الناقلة لمباريات البطولة العربية للأندية

تتعد القنوات الناقلة لها والتي تمتلك حقوق البث ومنها.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

يمكننا الاستمتاع بالمباراة اليوم من خلال استقبال البيانات الاتية.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ssc sports السعودية على عرب سات

يمكننا مشاهدة افضل المباريات التي تذاع علي القناة من خلال الاتي.