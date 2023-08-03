“بترخص ولا بتغلى” اسعار الدواجن اليوم الخميس 3 اغسطس 2023 في السوق المصري

اسعار الدواجن اليوم الخميس 3 اغسطس 2023، من أكثر الكلمات التي يتم البحث عنها يومياً أنها من أهم السلع التي يجب أن تكون موجودة في كل منزل، إلا أن خلال الآونة الأخيرة تزايدت اسعار الدواجن مما اثار غضب الكثير من المستهلكين ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على اسعار الدواجن اليوم.

اسعار الدواجن اليوم الخميس 3 اغسطس 2023

اسعار الدواجن اليوم، على الرغم من ارتفاع سعرها إلا أنها يجب أن تكون متاحة في المنزل ، وكان السبب الرئيسي في زيادة اسعار الدواجن هو زيادة اسعار العلف خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الخبراء أكدوا أنه من المتوقع أن يتم انخفاض اسعار الفراخ خلال الأيام المقبلة.

حيث توقع عدد من الخبراء والمختصين في الإنتاج والثروة الداجنه أنه من المقرر أن يتم خفض أسعار الدواجن بعد قرار الحكومة المصرية برفع الرسوم الجمركية على الأعلاف، وأشار مصدر مسؤول بالحكومة إلى أنها تتابع اسعار الدواجن وسوف تقوم الرقابة بضبط الاسعار حتى تتناسب مع المواطنين.

سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 58 جنيه مصري وتباع في السوق بسعر من 60 إلى 66 جنيه مصري.

سعر كيلو البانيه ما بين 150 جنيه إلى 170 جنيه مصري للمستهلك ومن المتوقع استمرار الأسعار.

سعر الدواجن الحمراء

أما عن أسعار الحمراء في السوق المصري والتي وصلت إلى 95 جنيه ومن المقرر أن يتم استقرار سعرها حتى يوم الجمعة المقبل.

اسعار الدواجن البلدي والأمهات