خريطة إزالة احياء غرب الرياض 2023.. وأسماء المناطق التي ستزال في الرياض 1445

خريطة احياء غرب الرياض قدمتها حكومة المملكة وهذا حيث تعتبر الرياض العاصمة للدولة السعودية كما تمثل أكبر ثالث عاصمة عربية فيما يتعلق بعدد السكان، حيث وصل عدد المواطنين والمقيمين بها وفقًا لآخر احصائية 6 مليون نسمة، ولقد تم إطلاق مصطلح إمارة الرياض على المدينة من قبل إدارة بعض المناطق بالمملكة، ويتواجد بها أفضل الأحياء والبلديات مثل حي المونسية وحي القادسية وحي العوالي وغيرهم.

خريطة احياء غرب الرياض

توجد العديد من المناطق والأحياء المتواجدة في غرب الرياض، كما أن هناك العديد والكثير من الأحياء والمناطق الأخرى في شمالها وشرقها وجنوبها وغربها، وبالنسبة إلى عدد أحياء غرب الرياض فهي 10 أحياء كالآتي:

حي لبن.

حي العريجاء.

حي الدرعية.

حي السويدي.

حي جامعة الملك سعود.

حي عرقة.

حي البديعة.

حي شبرا.

حي ظهرة البديعة.

حي شبرا.

أسماء المناطق التي عليها إزالة بالرياض

هناك العديد من المناطق التي عليها إزالة في السعودية وهي:

منطقة خشم العان والمتواجدة في حي ابن شريم.

حي الجبس وهو في أطراف العاصمة.

حي عكاظ ولكن الجزء الشرقي منه.

ساحات حي النهضة.

الحارة الشعبية في حي المرسلات.

أفضل الأحياء في غرب الرياض

تعتبر منطقة غرب رياض ضمن المناطق المميزة فيما يتعلق بالكثافة السكانية نظرًا لأنها تحتوي على كثير من العائلات السعودية التي تقيم بها منذ فترة طويلة، وتتواجد بالمنطقة كثير من العقارات المناسبة للجميع بالإضافة إلى أفضل الأحياء المتمثلة بالآتي: