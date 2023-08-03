موعد ظهور نتائج التوجيهي 2023.. ورابط استخراج نتيجة الثانوية العامة في الأردن

موعد ظهور نتائج التوجيهي لم يتم تأكيده إلى الآن من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية، وهذا لأن الاختبارات ما زالت في مرحلة التصحيح إلى الآن، والجدير بالذكر أن الوزارة اهتمت بأن توضح التفاصيل المتعلقة بنتائج التوجيهي نظرًا لأنها تعتبر من ضمن أهم المراحل الدراسية لذلك تبذل قصارى جهدها لانتهاء أعمال التصحيح والانتقال لمرحلة المراجعة والتدقيق لإعلان النتائج في وقت قريب.

موعد ظهور نتائج التوجيهي

قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالتأكيد على أن ميعاد إعلان نتائج التوجيهي لن يكون أقرب من 18 أغسطس، وأشارت أيضًا إلى أن أعمال التصحيح لم تنتهي إلى الآن حيث يتم تقييم أوراق الامتحانات والاختبارات، بينما أكدت بعض المصادر المسؤولة في الوزارة بأن نسب النجاح للعام الحالي أعلى بقليل من نسبة النجاح للعام الماضي بسبب سهولة الاختبارات والأسئلة التي تعرض لها الطلاب.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن 2023

تتواجد بعض الخطوات التي يفترض اتباعها من قبل الطالب للاستعلام عن نتيجة التوجيهي في الأردن 2023 وهذا وفقًا للمذكور من قبل وزارة التعليم وهي كالآتي:

الذهاب إلى وزارة التربية والتعليم الأردنية.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

النقر على استعراض النتائج.

إضافة اسم الطالب بجانب رقمه الامتحاني.

الضغط على عرض.

هكذا تظهر النتائج بسهولة عند الإعلان عنها.

نتائج التوجيهي الأردن 2023

بعد أن انتهى طلاب التوجيهي بالأردن من تأدية اختبارات وامتحانات نهاية العام والتي قررت وزارة التربية والتعليم أن تنطلق في 4 يوليو 2023 وتستمر إلى الثلاثاء الموافق 25 يوليو يتساءلون عن النتائج والتي قامت الوزارة بتوضيح تفاصيل الإعلان عنها مؤخرًا، حيث ذكرت أنه سيتم نشرها على المواقع الإلكترونية التابعة لها بعد انتهاء التصحيح والمراجعة.