خطة تطوير أحياء وسط الرياض 2023.. وما هي الأحياء التي سيتم إزالتها في الرياض وفقًا لتحديد الأمانة العامة

تفاصيل خطة تطوير أحياء وسط الرياض ضمن ما يرغب المواطنين بالمملكة بمعرفته، وهذا حيث تم الإعلان عن الخطة عبر الجهات الرسمية التي تتولى مسؤولية التنسيق والتعاون ما بين الجهات المختصة والحكومية بعملية التطوير بالإضافة إلى توزيع المهام وتحديد الاستراتيجيات والخطط المناسبة والملائمة لعملية التطوير والأساليب المناسبة لتغيير أحياء وسط الرياض لتتلاءم مع رؤية المملكة 2030.

خطة تطوير أحياء وسط الرياض

يعتبر وسط الرياض ضمن المراكز المهمة بالمملكة سواء فيما يتعلق بالتاريخ العريق أو الثقافة، كما تمتلك أهمية اقتصادية وسياسية على صعيد المملكة كلها مما جعلها من أهم الدول العربية والمدن وأكثرها تطورًا، وبالنسبة إلى تفاصيل الخطة فهي كالآتي:

تنوع أنماط السكن.

تحقيق توازن اجتماعي وسكاني.

المحافظة على التراث العمراني والثقافي.

اختيار مناطق التطوير السكني.

تطوير شبكات الاتصالات والطرق.

التوسع بالمناطق المفتوحة.

زيادة فرص العمل الشاغرة.

المحافظة على الأنشطة التجارية القائمة.

تحسين المرافق العامة.

تدعيم الأمن الحضري في المناطق السكنية.

إنشاء شركات تطوير حكومية تتولى مسؤولية إدارة وتحسين المنطقة.

أحياء وسط الرياض

تتضمن خطط التطوير التي تم تقديمها من قبل الجهات الرسمية بالمملكة والمتعلقة بأحياء وسط الرياض العديد من الأمور وهذا حتى أصبحت ضمن المدن المهمة والمتطورة بالعالم، وتلك الخطة تتمثل بالآتي:

تطوير حي الظهيرة والدحو.

توسعة منتزه سلام.

إنشاء مناطق مفتوحة مرتبطة بمحطات النقل العام وهذا عبر إجراء ممرات آمنة للمشاة.

زيادة نسبة المناطق المفتوحة والحدائق بالمنطقة.

إنشاء فنادق جديدة.

تطوير الأماكن العامة بجانب تحسين الممرات المتواجدة في منطقة البطحاء.

المحافظة على المدينة.

زيادة الاستعمال الحكومي في المنطقة التي تقع بجانب قصر الحكم.

خريطة الأحياء التي سيتم إزالتها بالرياض؟

هناك العديد من المناطق التي سيتم إزالتها وهي: