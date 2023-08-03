لينك اعتراضات الثالث متوسط الدور الأول 2023 عبر موقع وزارة التربية العراقية

اعتراضات الثالث متوسط الدور الأول 2023 ضمن الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم العراقية وهذا بعد الإعلان عن نتائج الطلاب للعام الحالي، والجدير بالذكر أن سبب تقديم الوزارة لمثل هذه النوعية من الخدمات هو البحث في درجات الطالب والتأكد من استحقاقهم لها، حيث يوجد البعض ممن يرون أنهم حصلوا على درجات أقل من الدرجات المستحقة على الإجابات التي قاموا بتقديمها عند أداء الاختبار.

اعتراضات الثالث متوسط الدور الأول 2023

أوضحت وزارة التعليم العراقية أنه يتم تقديم الاختبارات الخاصة بالطلاب والدرجات التي حصلوا عليها إلى لجنة مختصة من أجل التدقيق بها مرة أخرى ومراجعتها لمعرفة مدى استحقاق الطالب لتلك الدرجات وهذا بحالة تقديم طلب اعتراض على النتائج كالآتي:

الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

اختيار نتائج الطلاب.

النقر على الأيقونة وإضافة معلومات الطالب.

تحديد المحافظة.

وضع المدرسة التابع لها الطالب.

إضافة اسم المادة المرغوب تقديم اعتراض عليها بجانب الدرجات التي ظهرت عند الاستعلام عن النتائج على الموقع الرسمي.

التأكد من المعلومات المضافة.

مراجعة البيانات المرسلة الرد بأقرب وقت.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023

بعد أن تم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق قامت وزارة التعليم بإتاحة الاستعلام عنها من خلال موقعها الإلكتروني وكذلك عبر موقع نتائجنا برقم الجلوس أو المقعد المتعلق بالطالب وفقًا للخطوات التالية:

الذهاب إلى وزارة التربية العراقية.

إضافة اسم الطالب كما يمكن وضع الرقم الامتحاني له.

الضغط على عرض النتائج.

نتائج الثالث المتوسط 2023 عبر نتائجنا

من ضمن الطرق التي وفرتها وزارة التعليم بالعراق للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023 الطريقة الخاصة بموقع نتائجنا والمتمثلة بالآتي: