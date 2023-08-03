رسميا الآن استعلم عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس في جميع المحافظات رابط res-ye.net

اعلان نتيجة الثانوية العامة رسميا ، تتصدر هذه العبارة محرك البحث الشهير جوجل ، حيث من المقرر أن تظهر اليوم نتائج الثانوية العامة في اليمن للعام الدراسي 2022/2023، و ينتظر الآلاف من الطلاب والطالبات في جميع محافظات اليمن هذه النتيجة بفارغ الصبر، إذ تعد من المفاتيح الرئيسية للالتحاق بالجامعات والكليات المختلفة ، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية رسمياً عن موعد إعلان النتيجة، وأيضاً عن طريقة الاستعلام عنها عبر موقعها الإلكتروني ، وفي هذا المقال، في موقعنا الالكتروني البديل نيوز سنتعرف على تفاصيل نتائج الثانوية العامة في اليمن، وكيفية الحصول على النسبة والمجموع والشعبة التي يحق للطالب التقدم لها، باستخدام رقم الجلوس والاسم.

اعلان نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2023

حددت وزارة التربية والتعليم في اليمن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة للشعبتين الأدبية والعلمية، وذلك اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023. وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق سالم العكبري أن هذا الموعد جاء بعد الانتهاء من عملية التصحيح والرصد بشكل دقيق وشفاف، وأن الوزارة اتبعت كافة الإجراءات المنظمة لضمان سير اختبارات الثانوية بأمان وانضباط ، كما أشار إلى أن الوزارة ستقيم حفل تكريم لأوائل الطلاب في مقرها، تحت رعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في اليمن

يمكن استخراج نتائج ثالث ثانوي في اليمن من خلال القيام بالخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية على الرابط

التالي http://res-ye.net

. اختيار شعبة التخصص، سواء كانت علمية أو أدبي

3. اختيار السنة التي تخصص بها، وهي 2022/2023 في حالة ثالث ثانوي.

4. إدخال رقم المقعد أو رقم الجلوس بشكل صحيح.

5. إدخال رمز التحقق المطلوب للتأكد من أن المستخدم هو طالب/طالبة وليس برنامج كمبيوتر.

6. الضغط على زر الاستعلام لظهور النتيجة.