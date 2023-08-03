عاجل حظر التدخين في المباني والكليات الجامعية جامعة الكويت.. تعرف على تفاصيل العقوبة

تسعى الحكومة الكويتية في تقديم كافة الأمور التي تعمل على تطوير بلدها بشكل جيد، حيث أعلنت عن حظر التدخين في المباني والكليات الجامعية وقررت عقوبة على كل من يرتكب هذا الأمر، كما نوهت إلى العقوبة المُقررة لمن يقوم بالتدخين في الأماكن العامة حيث تصل الغرامة لـ 100 دينار وفي حالة عدة السداد يتم تحويله إلى النيابة العامة، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد.

حظر التدخين في المباني والكليات الجامعية

أعلنت جامعة الكويت اليوم تعميمًا بحظر التدخين في المباني والكليات الخاصة بها والطالب والي يُخالف هذا القرار سوف يتعرض للمساءلة القانونية، وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدة عقوبات مالية حددها القانوني الكويتي وجاءت على النحو التالي:

تتراوح قيمة عقوبة التدخين في الأماكن العامة بالكويت ما بين 50 دينار وحتى 100.

يتم سداد الغرامة السابق ذكرها في مبنى الهيئة العامة للبيئة الكويتية أو عبر الموقع الرسمي الخاص بها بشكل إلكتروني.

إذا لم يتم سداد الغرامة سوف يتعرض الشخص للإحالة إلى النيابة العامة.

#جامعة_الكويت تصدر تعميماً بشأن حظر التدخين في المباني والكليات الجامعية الظفيري: حظر التدخين في المباني الجامعية يسهم في تعزيز المدينة الصحية#مدينة_صباح_السالم_الجامعية https://t.co/WeOcAkcl0f pic.twitter.com/iUcJs0WMe9 — Kuwait University جامعة الكويت (@K_University) August 2, 2023

التدخين في المباني والكليات الجامعية

جامعة الكويت أصدرت يوم 2 أغسطس لعام 2023 تعميم يتضمن حظر التدخين في الكليات الجامعية وأيضًا المباني وهذا خشيةً على سلامة وصحة الطلاب بالإضافة إلى رغبتها القوية في توفير بيئة صحية آمنة لكافة الطلاب، كما حددت عقوبة لكل من يُخالف هذا القرار بالإضافة إلى تحديد عقوبة تصل لـ 100 دينار لكل من يُدخن في المناطق العامة وجاء هذا القرار خشيةً على سلامة مواطنيها والمقيمين بها من مختلف دول العالم لذا يجب عليك الالتزام بهذا القرار.