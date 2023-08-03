تنسيق التمريض العسكري 2023 بعد الثانوية العامة والشروط والاوراق المطلوبة

تنسيق التمريض العسكري 2023 بعد الثانوية العامة، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 وبدأ عدد كبير من الطلاب في البحث عن أفضل الكليات والمعاهد، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن تنسيق التمريض العسكري 2023 والشروط والأوراق المطلوبة وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية ….

تنسيق التمريض العسكري 2023 بعد الثانوية العامة

حيث صرح الفريق أول “أحمد زكي” الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الإنتاج الحربي خلال لقاء له على إحدى القنوات الفضائية أن كلية التمريض العسكري سوف تستقبل عدد كبير من الطلاب الحاصلين علفى شهادة الثانوية العامة 2023 والأزهرية، وأكد أن الحد الأدنى للقبول بنسبة 60% طلاب الشعبة العلمي للثانوية العام والأزهري، وبنسبة 70% في النجاح بمادة اللغة الأجنبية.

أماكن كليات التمريض العسكري 2023

توجد الكثير من كليات التمريض العسكري في شتى محافظات الجمهورية ومنها :

مدرسة تمريض مستشفي الخليفة وعنوانها 22 شارع السيوفية.

مدرسة تمريض مستشفى 15 مايو العام: مدينة 15 مايو امتداد شارع مايو المتفرغ من شارع طيبة.

مدرسة تمريض مستشفى صدر العباسية وعنوانها مصر الجديدة العباسية .

مدرسة تمريض مستشفى القاهرة الجديدة التجمع الثالث اسكان الشباب بجوار ميجا مول.

مدرسة تمريض عين شمس العام مساكن عين شمس بجوار محطة الكهرباء.

مدرسة تمريض مستشفى دار السلام العام مصر القديمة شارع كونيش النيل.

شروط الالتحاق بكليات التمريض العسكري