مجموعك يدخلك كلية ايه!! تنسيق الثانوية العامة للجامعات 2024 علمي علوم ورياضه وأدبي | تنسيق الكليات 2023
مجموعك يدخلك كلية ايه!! تنسيق الثانوية العامة للجامعات 2024 علمي علوم ورياضه وأدبي | تنسيق الكليات 2023
بدء من السبت 5 أغسطس الجاري، يبدأ مكتب التنسيق في انطلاق تنسيق المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2023، ويتم تشغيل خدمة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكتروني، بجانب تفعيل خدمة معامل الحاسبات بالجامعات المصرية أثناء المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل تنسيق القبول في الجامعات 2023، علماً بأن مدة تسجيل رغبات الطلاب للالتحاق في الجامعات المصرية المرحلة الأولى هي 5 أيام.
تنسيق الجامعات 2023
الحد الأدنى للمرحلة الاولى 2023…من خلال المجلس الأعلى للجامعات تم إعلان تنسيق المرحلة الأولى 2023 للقبول في الجامعات المصرية، حيث أعلن عن تنسيق الكليات 2023 علمي علوم ، تنسيق الكليات علمي رياضة، كما شمل إعلان المجلس الأعلى للجامعات الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 تنسيق الكليات 2023 أدبي.
الحد الأدنى للمرحلة الاولى 2023 علمي علوم
وفقاً للإحصائيات المعلنة، فقد بلغ عدد طلاب الشعبة العلمية “علوم” في تنسيق الكليات 2023-2024، 22 ألف و304 طالب وطالبة.
الحد الأدنى المرحلة الأولى علمي علوم هو 362 درجة، ما يعادل النسبة المئوية 88.29%.
الحد الادنى للمرحلة الاولى 2023 علمي رياضة
أما عن عدد طلاب الشعبة العلمية قسم رياضة في تنسيق الكليات 2023 سجل 15013 طالب وطالبة.
الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 علمي رياضة 342 درجة، ما يعادل بالنسبة المئوية 83.41%.
الحد الادنى للمرحلة الاولى 2023 أدبي
سجل عدد طلاب الشعبة الأدبية للعام الحالي في تنسيق الكليات 2023 وفقاً لما أعلن في تقرير إحصائيات تنسيق المرحلة الأولى 2023 للقبول في الجامعات المصرية 74923 طالبة وطالبة.
الحد الأدنى المرحلة الأولى أدبي 289.5 درجةـ ما يعادل نسبة مئوية 70.61%.
تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2023
وفيما يلي بالدرجات قائمة كليات القمة الخاصة ب تنسيق المرحلة الأولى علمي الشعبة “علوم”.
تنسيق كلية الطب 2023
- طب المنصورة 387 درجة.
- طب سوهاج 386 درجة.
- طب دمياط 386 درجة.
- طب الزقازيق 385.
- طب فاقوس 384 درجة.
- طب كفر الشيخ 383 درجة.
- طب طنطا 383 درجة.
- طب الإسكندرية 382 درجة.
- طب أسنان المنصورة 382 درجة.
- طب القاهرة 381 درجة.
- طب بور سعيد 381 درجة.
- طب أسيوط 381 درجة.
- طب عين شمس 380 درجة.
- طب المنوفية بشبين الكوم 380 درجة.
- طب جنوب الوادي 380 درجة.
- طب الأقصر 379 درجة.
- طب بنها 379 درجة.
- طب المنيا 378 درجة.
- طب حلوان 378 درجة.
- طب قناة السويس بالإسماعيلية 378 درجة.
- طب السويس 377 درجة.
- طب الفيوم 377 درجة.
- طب العريش 376 درجة.
- طب أسوان 376 درجة.
- طب بني سويف 376 درجة.
- طب الوادي الجديد 375.6 درجة.
- طب أسنان أسيوط 376 درجة.
- طب أسوان 376 درجة.
تنسيق 2023 علمي علوم
- طب أسنان طنطا 376 درجة.
- طب أسنان عين شمس 376 درجة.
- طب أسنان القاهرة 376 درجة.
- طب أسنان الإسكندرية 376 درجة.
- علاج طبيعي كفر الشيخ 374 درجة.
- علاج طبيعي القاهرة 373 درجة.
- علاج طبيعي بنها 373 درجة.
- صيدلة سوهاج 373 درجة.
- علاج طبيعي جنوب الوادي 372 درجة.
- علاج طبيعي السويس 372 درجة.
- صيدلة المنصورة 372 درجة.
- علاج طبيعي بني سويف 372 درجة.
- صيدلة الزقازيق 371 درجة.
- صيدلة دمنهور 371 درجة.
- صيدلة طنطا 371 درجة.
- صيدلة جنوب الوادي 371 درجة.
- صيدلة عين شمس 370 درجة.
- صيدلة أسيوط 370 درجة.
- صيدلة بور سعيد 370 درجة.
- صيدلة الإسكندرية 370 درجة.
- صيدلة القاهرة 370 درجة.
تنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة
من خلال السطور التالية، نوضح لكم قائمة كليات القمة المتاحة علمي رياضة في المرحلة الأولى للتنسيق 2023 وهي:
تنسيق كلية الهندسة
وجاءت الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق كلية الهندسة 2022 في مختلف الجامعات الحكومية بحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للتنسيق:
- كلية هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 386.0 درجة.
- كلية الهندسة جامعة القاهرة 366.0 درجة.
- كلية الهندسة جامعة المنصورة 366.0 درجة.
- كلية الهندسة جامعة الزقازيق 363.0 درجة.
- كلية الهندسة جامعة دمياط 362.0 درجة.
- كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 362.0 درجة.
- كلية الهندسة جامعة عين شمس 361.0 درجة.
- كلية الهندسة جامعة بور سعيد 359.0 درجة.
- كلية الهندسة جامعة طنطا 358.0 درجة.
- كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ 355.0 درجة.
- هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354.0 درجة.
- كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم 354.0 درجة.
- كلية الهندسة جامعة دمنهور 354.0 درجة.
تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة المرحلة الأولى
- كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا 353.0 درجة.
- كلية الهندسة جامعة بنها 353.0 درجة.
- كلية الهندسة جامعة الإسكندرية 353.0 درجة.
- كلية الهندسة جامعة السويس 352.0 درجة.
- كلية الهندسة جامعة حلوان 352.0 درجة.
- كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية 350.0 درجة.
- كلية الهندسة جامعة سوهاج 350.0 درجة.
- كلية الهندسة جامعة الفيوم 348.0 درجة.
- كلية الهندسة جامعة أسوان 347.0 درجة.
- كلية الهندسة جامعة بني سويف 346.0 درجة.
تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي
تنسيق الكليات أدبي بالنسبة المئوية وبالدرجات:
|الكلية
|الحد الأدنى بالدرجات من 410
|الحد الأدنى بالنسبة المئوية
|اقتصاد و علوم سياسية القاهرة
|354
|86.34
|ألسن كفر الشيخ
|351
|85.61
|الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية
|348
|84.88
|سياسة واقتصاد السويس
|345
|84.15
|سياسة واقتصاد بني سويف
|340
|82.93
|ألسن قناة السويس بالإسماعيلية
|338
|82.44
|ألسن عين شمس
|338
|82.44
|ألسن الفيوم
|337
|82.20
|ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة
|333
|81.22
|ألسن بني سويف
|333
|81.22
|ألسن المنيا
|332
|80.98
|ألسن سوهاج
|331
|80.73
|إعلام القاهرة
|330
|80.49
|ألسن أسوان
|330
|80.49
|ألسن الأقصر
|329
|80.24
|الاعاقة والتأهيل الزقازيق
|328
|80.00
|إعلام المنوفية
|327
|79.76
|آثار دمياط
|326
|79.51
|آثار عين شمس
|324
|79.02
|آثار القاهرة
|323
|78.78
|تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد
|323
|78.78
|حقوق سوهاج
|323
|78.78
|إعلام بني سويف
|321
|78.29
|آثار و لغات مطروح
|320
|78.05
|الاعاقة والتأهيل بني سويف
|319
|77.80
|آثار الفيوم
|319
|77.80
|إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس
|319
|77.80
|آثار أسوان
|318
|77.56
|آثار الأقصر
|317
|77.32
|آثار سوهاج
|316
|77.07
|إعلام جنوب الوادي
|316
|77.07
|آثار جنوب الوادي
|315
|76.83
|فنون جميلة (فنون) الإسكندرية
|315
|76.83
|تربية الإسكندرية
|312
|76.10
|تربية الزقازيق
|312
|76.10
|تربية بور سعيد
|311
|75.85
|تربية عين شمس
|310
|75.61
|تربية المنصورة
|308
|75.12
|تربية طنطا
|307
|74.88
|آداب العريش
|303
|73.90
|تربية بنها
|303
|73.90
|فنون جميلة (فنون) حلوان
|303
|73.90
|تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق
|302
|73.66
|تربية طفولة مبكرة الزقازيق
|301
|73.41
|آداب القاهرة
|300
|73.17
|فنون جميلة (فنون) المنصورة
|299
|72.93
|تربية دمنهور
|298
|72.68
|تربية المنوفية بشبين الكوم
|298
|72.68
|تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة
|296
|72.20
|تربية طفولة مبكرة بور سعيد
|296
|72.20
|تربية مطروح
|296
|72.20
|حقوق دمياط
|296
|72.20
|تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد
|295
|71.95
|تربية طفولة مبكرة المنصورة
|293
|71.46
|تربية حلوان
|293
|71.46
|تجارة المنصورة
|292
|71.22
|تجارة دمياط
|292
|71.22
|تربية المنيا
|292
|71.22
|تجارة القاهرة
|291
|70.98
|آداب عين شمس
|291
|70.98
|تربية (تعليم ابتدائي) طنطا
|290
|70.73
|تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية
|290
|70.73
|آداب الإسكندرية
|290
|70.73
|تربية مدينة السادات
|290
|70.73
|تجارة الإسكندرية
|289
|70.49
|تجارة الزقازيق
|288
|70.24
|فنون جميلة (فنون) المنيا
|288
|70.24
|تربية الفيوم
|287
|70.00
|فنون جميلة (فنون) أسيوط
|287
|70.00
|تجارة جنوب الوادي
|287
|70.00
|تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية
|286
|69.76
|آداب حلوان
|286
|69.76
|تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس
|285
|69.51
|سياحة وفنادق الإسكندرية
|285
|69.51
|تجارة عين شمس
|285
|69.51
|تربية كفر الشيخ
|285
|69.51
|حقوق كفرالشيخ
|285
|69.51
|تربية طفولة مبكرة المنوفية
|284
|69.27
|آداب المنصورة
|284
|69.27
|تجارة و إدارة أعمال حلوان
|284
|69.27
|تجارة قناة السويس بالإسماعيلية
|283
|69.02
|تربية بنات عين شمس
|283
|69.02
|تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال
|283
|69.02
|تربية (طفولة) طنطا
|282
|68.78
|تربية جنوب الوادي
|282
|68.78
|تربية طفولة مبكرة أسيوط
|282
|68.78
|آداب بور سعيد
|282
|68.78
|فنون جميلة (فنون) الأقصر
|282
|68.78
|تربية السويس
|282
|68.78
|آداب بنها
|281
|68.54
|تربية قناة السويس بالإسماعيلية
|280
|68.29
|تربية سوهاج
|280
|68.29
|تربية (طفولة) الإسكندرية
|280
|68.29
|آداب انتساب موجه القاهرة
|280
|68.29
|تجارة بور سعيد
|279
|68.05
|تربية أسيوط
|279
|68.05
|تجارة انتساب موجه القاهرة
|279
|68.05
|تربية طفولة مبكرة الإسكندرية
|278
|67.80
|تربية جنوب الوادي بالغردقة
|278
|67.80
|آداب انتساب موجه الإسكندرية
|278
|67.80
|تربية طفولة مبكرة القاهرة
|277
|67.56
|تربية (تعليم ابتدائي) بنها
|277
|67.56
|تجارة بنها
|277
|67.56
|تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية
|276
|67.32
|تجارة انتساب موجه الإسكندرية
|276
|67.32
|آداب و علوم إنسانية السويس
|276
|67.32
|تربية (تعليم ابتدائي) حلوان
|276
|67.32
|تربية طفولة مبكرة دمنهور
|275
|67.07
|دار العلوم القاهرة
|275
|67.07
|تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس
|275
|67.07
|تجارة كفر الشيخ
|275
|67.07
|تربية نوعية الزقازيق
|275
|67.07
|آداب انتساب موجه عين شمس
|275
|67.07
|آداب الزقازيق
|274
|66.83
|تجارة انتساب موجه المنصورة
|274
|66.83
|تجارة انتساب موجه عين شمس
|274
|66.83
|تربية طفولة مبكرة مدينة السادات
|274
|66.83
|تربية بني سويف
|274
|66.83
|تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور
|274
|66.83
|آداب طنطا
|274
|66.83
|حقوق جنوب الوادي
|273
|66.59
|تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان
|273
|66.59
|تربية (تعليم ابتدائي) المنيا
|273
|66.59
|تربية طفولة مبكرة الفيوم
|273
|66.59
|تربية (طفولة) عين شمس
|273
|66.59
|تربية دمياط
|273
|66.59
|آداب بنات عين شمس
|272
|66.34
|آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية
|272
|66.34
|تربية نوعية القاهرة
|272
|66.34
|آداب الوادي الجديد
|272
|66.34
|آداب انتساب موجه حلوان
|272
|66.34
|تربية طفولة مبكرة مطروح
|272
|66.34
|تجارة أسوان
|271
|66.10
|تجارة دمنهور
|271
|66.10
|حقوق المنيا
|271
|66.10
|تجارة طنطا
|271
|66.10
|آداب دمياط
|271
|66.10
|تجارة انتساب موجه الزقازيق
|271
|66.10
|تجارة انتساب موجه دمياط
|271
|66.10
|تجارة المنوفية بشبين الكوم
|270
|65.85
|آداب المنوفية بشبين الكوم
|270
|65.85
|تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال
|270
|65.85
|تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات
|270
|65.85
|تجارة السويس
|270
|65.85
|تربية طفولة مبكرة بني سويف
|270
|65.85
|آداب انتساب موجه المنصورة
|270
|65.85
|آداب انتساب موجه بنها
|269
|65.61
|آداب دمنهور
|269
|65.61
|تربية نوعية الإسكندرية
|269
|65.61
|تربية طفولة مبكرة المنيا
|269
|65.61
|تجارة العريش
|269
|65.61
|آداب كفر الشيخ
|268
|65.37
|تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ
|268
|65.37
|تجارة بني سويف
|268
|65.37
|تجارة انتساب موجه بنها
|268
|65.37
|تربية نوعية طنطا
|268
|65.37
|آداب الفيوم
|268
|65.37
|حقوق القاهرة
|267
|65.12
|تربية (طفولة) كفر الشيخ
|267
|65.12
|سياحة وفنادق المنصورة
|267
|65.12
|آداب انتساب موجه بنات عين شمس
|267
|65.12
|تجارة مدينة السادات
|266
|64.88
|دار العلوم انتساب موجه القاهرة
|266
|64.88
|تجارة أسيوط
|266
|64.88
|آداب أسوان
|266
|64.88
|تجارة سوهاج
|265
|64.63
|حقوق عين شمس
|265
|64.63
|آداب انتساب موجه العريش
|265
|64.63
|تربية نوعية المنصورة
|265
|64.63
|آداب انتساب موجه الزقازيق
|265
|64.63