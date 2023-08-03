مجموعك يدخلك كلية ايه!! تنسيق الثانوية العامة للجامعات 2024 علمي علوم ورياضه وأدبي | تنسيق الكليات 2023

بدء من السبت 5 أغسطس الجاري، يبدأ مكتب التنسيق في انطلاق تنسيق المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2023، ويتم تشغيل خدمة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكتروني، بجانب تفعيل خدمة معامل الحاسبات بالجامعات المصرية أثناء المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل تنسيق القبول في الجامعات 2023، علماً بأن مدة تسجيل رغبات الطلاب للالتحاق في الجامعات المصرية المرحلة الأولى هي 5 أيام.

تنسيق الجامعات 2023

الحد الأدنى للمرحلة الاولى 2023…من خلال المجلس الأعلى للجامعات تم إعلان تنسيق المرحلة الأولى 2023 للقبول في الجامعات المصرية، حيث أعلن عن تنسيق الكليات 2023 علمي علوم ، تنسيق الكليات علمي رياضة، كما شمل إعلان المجلس الأعلى للجامعات الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 تنسيق الكليات 2023 أدبي.

الحد الأدنى للمرحلة الاولى 2023 علمي علوم

وفقاً للإحصائيات المعلنة، فقد بلغ عدد طلاب الشعبة العلمية “علوم” في تنسيق الكليات 2023-2024، 22 ألف و304 طالب وطالبة.

الحد الأدنى المرحلة الأولى علمي علوم هو 362 درجة، ما يعادل النسبة المئوية 88.29%.

الحد الادنى للمرحلة الاولى 2023 علمي رياضة

أما عن عدد طلاب الشعبة العلمية قسم رياضة في تنسيق الكليات 2023 سجل 15013 طالب وطالبة.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 علمي رياضة 342 درجة، ما يعادل بالنسبة المئوية 83.41%.

الحد الادنى للمرحلة الاولى 2023 أدبي

سجل عدد طلاب الشعبة الأدبية للعام الحالي في تنسيق الكليات 2023 وفقاً لما أعلن في تقرير إحصائيات تنسيق المرحلة الأولى 2023 للقبول في الجامعات المصرية 74923 طالبة وطالبة.

الحد الأدنى المرحلة الأولى أدبي 289.5 درجةـ ما يعادل نسبة مئوية 70.61%.

تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2023

وفيما يلي بالدرجات قائمة كليات القمة الخاصة ب تنسيق المرحلة الأولى علمي الشعبة “علوم”.

تنسيق كلية الطب 2023

طب المنصورة 387 درجة.

طب سوهاج 386 درجة.

طب دمياط 386 درجة.

طب الزقازيق 385.

طب فاقوس 384 درجة.

طب كفر الشيخ 383 درجة.

طب طنطا 383 درجة.

طب الإسكندرية 382 درجة.

طب أسنان المنصورة 382 درجة.

طب القاهرة 381 درجة.

طب بور سعيد 381 درجة.

طب أسيوط 381 درجة.

طب عين شمس 380 درجة.

طب المنوفية بشبين الكوم 380 درجة.

طب جنوب الوادي 380 درجة.

طب الأقصر 379 درجة.

طب بنها 379 درجة.

طب المنيا 378 درجة.

طب حلوان 378 درجة.

طب قناة السويس بالإسماعيلية 378 درجة.

طب السويس 377 درجة.

طب الفيوم 377 درجة.

طب العريش 376 درجة.

طب أسوان 376 درجة.

طب بني سويف 376 درجة.

طب الوادي الجديد 375.6 درجة.

طب أسنان أسيوط 376 درجة.

طب أسوان 376 درجة.

تنسيق 2023 علمي علوم

طب أسنان طنطا 376 درجة.

طب أسنان عين شمس 376 درجة.

طب أسنان القاهرة 376 درجة.

طب أسنان الإسكندرية 376 درجة.

علاج طبيعي كفر الشيخ 374 درجة.

علاج طبيعي القاهرة 373 درجة.

علاج طبيعي بنها 373 درجة.

صيدلة سوهاج 373 درجة.

علاج طبيعي جنوب الوادي 372 درجة.

علاج طبيعي السويس 372 درجة.

صيدلة المنصورة 372 درجة.

علاج طبيعي بني سويف 372 درجة.

صيدلة الزقازيق 371 درجة.

صيدلة دمنهور 371 درجة.

صيدلة طنطا 371 درجة.

صيدلة جنوب الوادي 371 درجة.

صيدلة عين شمس 370 درجة.

صيدلة أسيوط 370 درجة.

صيدلة بور سعيد 370 درجة.

صيدلة الإسكندرية 370 درجة.

صيدلة القاهرة 370 درجة.

تنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة

من خلال السطور التالية، نوضح لكم قائمة كليات القمة المتاحة علمي رياضة في المرحلة الأولى للتنسيق 2023 وهي:

تنسيق كلية الهندسة

وجاءت الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق كلية الهندسة 2022 في مختلف الجامعات الحكومية بحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للتنسيق:

كلية هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 386.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة القاهرة 366.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة المنصورة 366.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة الزقازيق 363.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة دمياط 362.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 362.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة عين شمس 361.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة بور سعيد 359.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة طنطا 358.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ 355.0 درجة.

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم 354.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة دمنهور 354.0 درجة.

تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة المرحلة الأولى

كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا 353.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة بنها 353.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة الإسكندرية 353.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة السويس 352.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة حلوان 352.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية 350.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة سوهاج 350.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة الفيوم 348.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة أسوان 347.0 درجة.

كلية الهندسة جامعة بني سويف 346.0 درجة.

تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي

تنسيق الكليات أدبي بالنسبة المئوية وبالدرجات: