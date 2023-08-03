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مجموعك يدخلك كلية ايه!! تنسيق الثانوية العامة للجامعات 2024 علمي علوم ورياضه وأدبي | تنسيق الكليات 2023

مجموعك يدخلك كلية ايه!! تنسيق الثانوية العامة للجامعات 2024 علمي علوم ورياضه وأدبي | تنسيق الكليات 2023

adminمنذ 55 دقيقة
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بدء من السبت 5 أغسطس الجاري، يبدأ مكتب التنسيق في انطلاق تنسيق المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2023، ويتم تشغيل خدمة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكتروني، بجانب تفعيل خدمة معامل الحاسبات بالجامعات المصرية أثناء المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل تنسيق القبول في الجامعات 2023، علماً بأن مدة تسجيل رغبات الطلاب للالتحاق في الجامعات المصرية المرحلة الأولى هي 5 أيام.

تنسيق الجامعات 2023

الحد الأدنى للمرحلة الاولى 2023…من خلال المجلس الأعلى للجامعات تم إعلان تنسيق المرحلة الأولى 2023 للقبول في الجامعات المصرية، حيث أعلن عن تنسيق الكليات 2023 علمي علوم ، تنسيق الكليات علمي رياضة، كما شمل إعلان المجلس الأعلى للجامعات الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 تنسيق الكليات 2023 أدبي.

الحد الأدنى للمرحلة الاولى 2023 علمي علوم

وفقاً للإحصائيات المعلنة، فقد بلغ عدد طلاب الشعبة العلمية “علوم” في تنسيق الكليات 2023-2024، 22 ألف و304 طالب وطالبة.

الحد الأدنى المرحلة الأولى علمي علوم هو 362 درجة، ما يعادل النسبة المئوية 88.29%.

الحد الادنى للمرحلة الاولى 2023 علمي رياضة

أما عن عدد طلاب الشعبة العلمية قسم رياضة في تنسيق الكليات 2023 سجل 15013 طالب وطالبة.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 علمي رياضة 342 درجة، ما يعادل بالنسبة المئوية 83.41%.

الحد الادنى للمرحلة الاولى 2023 أدبي

سجل عدد طلاب الشعبة الأدبية للعام الحالي في تنسيق الكليات 2023 وفقاً لما أعلن في تقرير إحصائيات تنسيق المرحلة الأولى 2023 للقبول في الجامعات المصرية 74923 طالبة وطالبة.

الحد الأدنى المرحلة الأولى أدبي 289.5 درجةـ ما يعادل نسبة مئوية 70.61%.

تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2023

وفيما يلي بالدرجات قائمة كليات القمة الخاصة ب تنسيق المرحلة الأولى علمي الشعبة “علوم”.

تنسيق كلية الطب 2023

  • طب المنصورة 387 درجة.
  • طب سوهاج 386 درجة.
  • طب دمياط 386 درجة.
  • طب الزقازيق 385.
  • طب فاقوس 384 درجة.
  • طب كفر الشيخ 383 درجة.
  • طب طنطا 383 درجة.
  • طب الإسكندرية 382 درجة.
  • طب أسنان المنصورة 382 درجة.
  • طب القاهرة 381 درجة.
  • طب بور سعيد 381 درجة.
  • طب أسيوط 381 درجة.
  • طب عين شمس 380 درجة.
  • طب المنوفية بشبين الكوم 380 درجة.
  • طب جنوب الوادي 380 درجة.
  • طب الأقصر 379 درجة.
  • طب بنها 379 درجة.
  • طب المنيا 378 درجة.
  • طب حلوان 378 درجة.
  • طب قناة السويس بالإسماعيلية 378 درجة.
  • طب السويس 377 درجة.
  • طب الفيوم 377 درجة.
  • طب العريش 376 درجة.
  • طب أسوان 376 درجة.
  • طب بني سويف 376 درجة.
  • طب الوادي الجديد 375.6 درجة.
  • طب أسنان أسيوط 376 درجة.
  • طب أسوان 376 درجة.

تنسيق 2023 علمي علوم

  • طب أسنان طنطا 376 درجة.
  • طب أسنان عين شمس 376 درجة.
  • طب أسنان القاهرة 376 درجة.
  • طب أسنان الإسكندرية 376 درجة.
  • علاج طبيعي كفر الشيخ 374 درجة.
  • علاج طبيعي القاهرة 373 درجة.
  • علاج طبيعي بنها 373 درجة.
  • صيدلة سوهاج 373 درجة.
  • علاج طبيعي جنوب الوادي 372 درجة.
  • علاج طبيعي السويس 372 درجة.
  • صيدلة المنصورة 372 درجة.
  • علاج طبيعي بني سويف 372 درجة.
  • صيدلة الزقازيق 371 درجة.
  • صيدلة دمنهور 371 درجة.
  • صيدلة طنطا 371 درجة.
  • صيدلة جنوب الوادي 371 درجة.
  • صيدلة عين شمس 370 درجة.
  • صيدلة أسيوط 370 درجة.
  • صيدلة بور سعيد 370 درجة.
  • صيدلة الإسكندرية 370 درجة.
  • صيدلة القاهرة 370 درجة.

تنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة

من خلال السطور التالية، نوضح لكم قائمة كليات القمة المتاحة علمي رياضة في المرحلة الأولى للتنسيق 2023 وهي:

تنسيق كلية الهندسة

وجاءت الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق كلية الهندسة 2022 في مختلف الجامعات الحكومية بحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للتنسيق:

  •  كلية هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 386.0 درجة.
  • كلية الهندسة جامعة القاهرة 366.0 درجة.
  • كلية الهندسة جامعة المنصورة 366.0 درجة.
  •  كلية الهندسة جامعة الزقازيق 363.0 درجة.
  •  كلية الهندسة جامعة دمياط 362.0 درجة.
  •  كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 362.0 درجة.
  • كلية الهندسة جامعة عين شمس 361.0 درجة.
  • كلية الهندسة جامعة بور سعيد 359.0 درجة.
  •  كلية الهندسة جامعة طنطا 358.0 درجة.
  •  كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ 355.0 درجة.
  •  هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354.0 درجة.
  • كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم 354.0 درجة.
  • كلية الهندسة جامعة دمنهور 354.0 درجة.

تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة المرحلة الأولى

  • كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا 353.0 درجة.
  •  كلية الهندسة جامعة بنها 353.0 درجة.
  •  كلية الهندسة جامعة الإسكندرية 353.0 درجة.
  •  كلية الهندسة جامعة السويس 352.0 درجة.
  •  كلية الهندسة جامعة حلوان 352.0 درجة.
  •  كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية 350.0 درجة.
  • كلية الهندسة جامعة سوهاج 350.0 درجة.
  • كلية الهندسة جامعة الفيوم 348.0 درجة.
  • كلية الهندسة جامعة أسوان 347.0 درجة.
  • كلية الهندسة جامعة بني سويف 346.0 درجة.

تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي

تنسيق الكليات أدبي بالنسبة المئوية وبالدرجات:

الكليةالحد الأدنى  بالدرجات من 410الحد الأدنى بالنسبة المئوية
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة35486.34
ألسن كفر الشيخ35185.61
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية34884.88
سياسة واقتصاد السويس34584.15
سياسة واقتصاد بني سويف34082.93
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية33882.44
ألسن عين شمس33882.44
ألسن الفيوم33782.20
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة33381.22
ألسن بني سويف33381.22
ألسن المنيا33280.98
ألسن سوهاج33180.73
إعلام القاهرة33080.49
ألسن أسوان33080.49
ألسن الأقصر32980.24
الاعاقة والتأهيل الزقازيق32880.00
إعلام المنوفية32779.76
آثار دمياط32679.51
آثار عين شمس32479.02
آثار القاهرة32378.78
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد32378.78
حقوق سوهاج32378.78
إعلام بني سويف32178.29
آثار و لغات مطروح32078.05
الاعاقة والتأهيل بني سويف31977.80
آثار الفيوم31977.80
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس31977.80
آثار أسوان31877.56
آثار الأقصر31777.32
آثار سوهاج31677.07
إعلام جنوب الوادي31677.07
آثار جنوب الوادي31576.83
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية31576.83
تربية الإسكندرية31276.10
تربية الزقازيق31276.10
تربية بور سعيد31175.85
تربية عين شمس31075.61
تربية المنصورة30875.12
تربية طنطا30774.88
آداب العريش30373.90
تربية بنها30373.90
فنون جميلة (فنون) حلوان30373.90
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق30273.66
تربية طفولة مبكرة الزقازيق30173.41
آداب القاهرة30073.17
فنون جميلة (فنون) المنصورة29972.93
تربية دمنهور29872.68
تربية المنوفية بشبين الكوم29872.68
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة29672.20
تربية طفولة مبكرة بور سعيد29672.20
تربية مطروح29672.20
حقوق دمياط29672.20
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد29571.95
تربية طفولة مبكرة المنصورة29371.46
تربية حلوان29371.46
تجارة المنصورة29271.22
تجارة دمياط29271.22
تربية المنيا29271.22
تجارة القاهرة29170.98
آداب عين شمس29170.98
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا29070.73
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية29070.73
آداب الإسكندرية29070.73
تربية مدينة السادات29070.73
تجارة الإسكندرية28970.49
تجارة الزقازيق28870.24
فنون جميلة (فنون) المنيا28870.24
تربية الفيوم28770.00
فنون جميلة (فنون) أسيوط28770.00
تجارة جنوب الوادي28770.00
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية28669.76
آداب حلوان28669.76
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس28569.51
سياحة وفنادق الإسكندرية28569.51
تجارة عين شمس28569.51
تربية كفر الشيخ28569.51
حقوق كفرالشيخ28569.51
تربية طفولة مبكرة المنوفية28469.27
آداب المنصورة28469.27
تجارة و إدارة أعمال حلوان28469.27
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية28369.02
تربية بنات عين شمس28369.02
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال28369.02
تربية (طفولة) طنطا28268.78
تربية جنوب الوادي28268.78
تربية طفولة مبكرة أسيوط28268.78
آداب بور سعيد28268.78
فنون جميلة (فنون) الأقصر28268.78
تربية السويس28268.78
آداب بنها28168.54
تربية قناة السويس بالإسماعيلية28068.29
تربية سوهاج28068.29
تربية (طفولة) الإسكندرية28068.29
آداب انتساب موجه القاهرة28068.29
تجارة بور سعيد27968.05
تربية أسيوط27968.05
تجارة انتساب موجه القاهرة27968.05
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية27867.80
تربية جنوب الوادي بالغردقة27867.80
آداب انتساب موجه الإسكندرية27867.80
تربية طفولة مبكرة القاهرة27767.56
تربية (تعليم ابتدائي) بنها27767.56
تجارة بنها27767.56
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية27667.32
تجارة انتساب موجه الإسكندرية27667.32
آداب و علوم إنسانية السويس27667.32
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان27667.32
تربية طفولة مبكرة دمنهور27567.07
دار العلوم القاهرة27567.07
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس27567.07
تجارة كفر الشيخ27567.07
تربية نوعية الزقازيق27567.07
آداب انتساب موجه عين شمس27567.07
آداب الزقازيق27466.83
تجارة انتساب موجه المنصورة27466.83
تجارة انتساب موجه عين شمس27466.83
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات27466.83
تربية بني سويف27466.83
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور27466.83
آداب طنطا27466.83
حقوق جنوب الوادي27366.59
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان27366.59
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا27366.59
تربية طفولة مبكرة الفيوم27366.59
تربية (طفولة) عين شمس27366.59
تربية دمياط27366.59
آداب بنات عين شمس27266.34
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية27266.34
تربية نوعية القاهرة27266.34
آداب الوادي الجديد27266.34
آداب انتساب موجه حلوان27266.34
تربية طفولة مبكرة مطروح27266.34
تجارة أسوان27166.10
تجارة دمنهور27166.10
حقوق المنيا27166.10
تجارة طنطا27166.10
آداب دمياط27166.10
تجارة انتساب موجه الزقازيق27166.10
تجارة انتساب موجه دمياط27166.10
تجارة المنوفية بشبين الكوم27065.85
آداب المنوفية بشبين الكوم27065.85
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال27065.85
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات27065.85
تجارة السويس27065.85
تربية طفولة مبكرة بني سويف27065.85
آداب انتساب موجه المنصورة27065.85
آداب انتساب موجه بنها26965.61
آداب دمنهور26965.61
تربية نوعية الإسكندرية26965.61
تربية طفولة مبكرة المنيا26965.61
تجارة العريش26965.61
آداب كفر الشيخ26865.37
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ26865.37
تجارة بني سويف26865.37
تجارة انتساب موجه بنها26865.37
تربية نوعية طنطا26865.37
آداب الفيوم26865.37
حقوق القاهرة26765.12
تربية (طفولة) كفر الشيخ26765.12
سياحة وفنادق المنصورة26765.12
آداب انتساب موجه بنات عين شمس26765.12
تجارة مدينة السادات26664.88
دار العلوم انتساب موجه القاهرة26664.88
تجارة أسيوط26664.88
آداب أسوان26664.88
تجارة سوهاج26564.63
حقوق عين شمس26564.63
آداب انتساب موجه العريش26564.63
تربية نوعية المنصورة26564.63
آداب انتساب موجه الزقازيق26564.63

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adminمنذ 55 دقيقة
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