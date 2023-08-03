معدل القبول في الصف العاشر في سوريا 2023/2024 وزارة التربية السورية moed.gov.sy

يزداد البحث عن معدلات القبول للصف العاشر في سوريا والتي ستعلن من قبل وزارة التربية والتعليم في سوريا في جميع المحافظات ويتم اختلافها باختلاف كل مدرسة على حدة ومن خلال مقالنا سنتعرف على معدل القبول في الصف العاشر في سوريا.

معدل قبول العاشر العام في سوريا 2023-2024

يهتم الكثير بالبحث عن المعدلات والتي تم اعلانها من وزارة التربية والتعليم في سوريا وهي.

نسبة 1786 معدل القبول الخاص بمحافظة اللون الأسود.

اما عن القبوب في مدينة ألدب معدل القبول فيها 1700.

نسبة 1663 معدل القبول الخاص في دمشق.

حيث انه تم الاعلان عن العديد من النسب الخاصة بـ معدل القبول في جميع المحافظات، والمدن والتي تمكننا من تحديد الرغبات الخاصة بهم.

القبول بالصف العاشر في سوريا 2023/2024

صرحت وزارة التربية والتعليم في سوريا بتحديد نسبة في مرحلة الصف العاشر وهي نسبة 70% الحد الأدنى للتقديم للصف العاشر وحيث انه يمكن لجميع الطلاب والطالبات بالإستعلام عن معدل القبول للصف العاشر في سوريا من خلال ان يتم الدخول على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم والإستعلام مباشرة عن معدل القبول لكل محافظة.

ما هي اهم شروط الإلتحاق للصف العاشر في سوريا 2024

يوجد بعض من الشروط التي يتم من خلالها الإلتحاق بالصف العاشر في سوريا ومنها.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الإعدادية بنجاح.

يجب ان يتم التقديم بالإلتحاق بالصف العاشر في الموعد المحدد ولم يتم التاخير.

الإلتزام بنسبة معدل القبول الخاص والتي تمثل كحد أدنى 70%.

لابد من تقديم كافة الأوراق والمستندات الخاصة للتقديم في الصف العاشر.

فقد قامت وزارة التربية والتعليم برصد النتائج الخاصة في الصف التاسع والتي من خلالها تم التعرف على معدل القبول الخاص بالتقديم للصف العاشر، والاعلان عن الشروط الخاصة بالتقديم من قبل وزارة التربية والتعليم، وان يكون كحد أدنى بنسبة 70%، ويجب مراعاة النسبة الخاصة بالطلاب على حسب المحافظة.