ارتفاع في أسعار الذهب في الكويت اليوم 3 أغسطس 2023.. تعرف عليها

يطرأ على أسعار الذهب في الكويت وفي مختلف الدول تغيرات بشكل يومي في الآونة الأخيرة، مما يدفع المواطنين في البحث بشكل دائم على تحديثات الأسعار للتعرف عليها بشكل يومي لكي يتعرفون على الأسعار الخاصة بكل فئة نظرًا لأنها غير مستقرة في كافة البلاد، لذا اليوم شهد ارتفاع في أسعار الذهب في الكويت لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

أسعار الذهب في الكويت

مع بدء التعاملات اليوم في الكويت ارتفعت اسعار الذهب وزاد سعر الأونصة 6 دولارت عن تعاملات أمس، وجاءت الأسعار على حسب الفئة الخاصة بالذهب على النحو التالي:

بلغ سعر عيار 24 بداية في تعاملات اليوم بدولة الكويت 19.351 دينار كويتي.

أما بالنسبة لسعر عيار 22 بلغ اليوم حتى وصل لـ 17.755 دينار كويتي.

سعر عيار 21 بلغ في تعاملات اليوم 16.949 دينار كويتي.

أما بالنسبة لعيار 18 فبلغ سعره اليوم الموافق 3 أغسطس نحو 14.528 دينار كويتي.

سعر الأونصة بصل 601.872 دينار كويتي.

سعر الذهب اليوم في الكويت

تسعى الدولة في توفير كافة الأخبار المستجدة وتحديثات الأسعار لكي يتعرف عليها جميع الأشخاص سواء كانوا مقيمين أو مواطنين، حيث قمنا سابقًا بتوضيح الأسعار الخاصة بكلاً من عيار 21 و 24 و 22 وأيضًا 18، وإليكم مجموعة من التفاصيل الآخرى التي تخص الدولا والذهب: