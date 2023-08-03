إستقبل الان تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geo في المنزل علي القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ، حيث يمكنك استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات لمشاهدة برامجها الممتعة والمثيرة ، تُعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من القنوات الفضائية الرائدة التي تقدم محتوى متنوع وجذاب. تعرض القناة أفلامًا وثائقية فريدة تتحدث عن العلوم والفنون والتاريخ والثقافات المختلفة للشعوب، كما تعرض أفلامًا وثائقية عن الحيوانات والطبيعة والظواهر الطبيعية ، و تركز القناة على تقديم محتوى علمي متميز وفي نفس الوقت جذاب وممتع للمشاهدين ، و لاستقبال القناة، يمكنك ضبط ترددها على النايل سات، والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقعنا الالكتروني البديل نيوز

تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك علي النايل سات

يمكن ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على أجهزة الاستقبال بسهولة عن طريق إجراء الخطوات التالية:

1. الضغط على مفتاح القائمة الرئيسية على جهاز الرسيفر باستخدام الريموت كنترول.

2. اختيار التركيب من القائمة المعروضة.

3. تحديد نوع القمر الصناعي الذي يبث القناة (نايل سات).

4. اختيار تثبيت القناة يدوياً.

5. إدخال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الذي يمكن الحصول عليه من مواقع الإنترنت المختصة.

6. إدخال معلومات الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل التصحيح الخاصة بالقناة.

7. الضغط على مربع بحث القنوات.

8. الانتظار حتى يتم البحث عن القناة ويتم عرض اسمها.

9. الضغط على تثبيت القناة وحفظها.

وبهذا الشكل، يمكنك ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال الخاص بك والاستمتاع بمشاهدة برامجها المثيرة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

يمكن الاستمتاع بمشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك عن طريق ضبط جهاز الرسيفر المنزلي على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

اسم القناة: ناشيونال جيوغرافيك

تردد القناة: 11938

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4