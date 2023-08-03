كشف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الدفعة الرابعة … المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكننا التعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية فقد تم التصريح من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الحصول على الدعم لجميع الأشخاص ومن خلال مقالنا سنتعرف على كشف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الدفعة الرابعة.

كشف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الدفعة الرابعة

يمكننا التعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية جميع المحافظات عن طريق اتباع الخطوات الاتية ومنها.

يتم الدخول على الموقع الرسمي المخصص لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

قم باختيار الرعاية الاجتماعية العراقز

ثم اختر رقم الوجبة الأخيرة.

قم بالضغط على خانة استعلام عن دعم الرعاية الاجتماعية العراقية.

البحث عن اسمك رباعيًا.

شروط الحصول على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية العراق.

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشروط الاستفادة من دعم برنامج الرعاية الاجتماعية العراق ومنها.

أن يكون المواطن حاملًا للجنسية العراقية.

حالة إذا كان المواطن غير مدرج في البرنامج سابقا.

لا يتجاوز عمر المواطن 60 عامًا للرجال و55 عامًا للنساء.

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اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

سيتم صرف قوائم أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق، والتي يتم صرها من المنافع لجميع المواطنين العراقيين في جميع محافظات ومنها الكرخ والبصرة وذي قار وديالى، بالإضافة إلى سكان جميع المحافظات العراقية.

تمكن الأفراد من التسجيل في هذا البرنامج وتم التقدم بعدد 300 ألف مواطن عراقي وهناك بعض من القواعد التي يجب اتباعها عند الرغبة في فحص أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة عن طريق موقع وزارة التخطيط في العراق بشكل الكتروني.