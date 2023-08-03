ظهرت الآن| نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس والاسم|| 92.2 نسب النجاح في نتائج ثالث ثانوي عدن

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023 المناطق المحررة صباح اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، وقد جاءت نسب النجاح مرتفعة إلى حد كبير حيث وصلت إلى نسبة 92.2% وأصبح في إمكان طلاب وطالبات الثالث الثانوي بعدن الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023، وسنتابع معكم خطوات معرفة نتائج الثالث الثانوي العلمي والأدبي اليمن 2023 الدور الأول.

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023

يتيح الرابط المخصص من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية الحصول على نتائج الطلاب ممن تخطوا الاختبارات لهذا الصف الدراسي أن يستخرجوا النتيجة بعد اتباع إجراءات بسيطة يتم من خلالها الاستعلام إلكترونيًا عن النتيجة للشعبتين العلمية والأدبية، ومن خلال الدخول على هذا الرابط https://moe-ye.net/ للحصول على النتيجة بدلاً من توجه الطالب للمدرسة التابع لها.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 اليمن برقم الجلوس

يمكن الآن استخراج نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس والاسم في جميع محافظات الجنوب من خلال اتباع عدد من الخطوات وهي:-