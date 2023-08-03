رسميًا جامعة الكويت تُقرر عقوبة التدخين في المباني والكليات الجامعية.. تعرف عليها

أعلنت جامعة الكويت عن حظر التدخين في كلاً من الكليات الجامعية وأيضًا المباني الخاصة بها خشيةً على سلامة وصحة الطلاب، حيث تسعى لتوفير العديد من الضوابط اللازمة لسير العملية التعليمية بشكل جيد كما حددت عقوبة خاصة بكل من يخالف هذا التعميم الصادر بتاريخ 2 أغسطس من الشهر الجاري، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل الآخرى.

عقوبة التدخين في المباني والكليات الجامعية

حظرت التدخين جامعة الكويت خشيةً على صحة الطلاب في جامعة الكويت وكل طالب يُخالف هذا القرار سيتعرض للمساءلة القانوية، حيث حددت الغرامة التي يتم سدادها في حالة التدخين في الأماكن العامة بالكويت ويجب قيام الشخص الذي عليه غرامة سدادها سواء من خلال التوجه مباشرةً إلى مبنى الهيئة العامة للبيئة الكويتية أو يُمكنك السداد من خلال موقعها الرسمي دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التعميم لابد من الالتزام به وعدم مخالفته لكي لا تتعرض للمساءلة القانونية وفي حال عدم سداد قيمة الغرامة من خلال الطرق التي تم ذكرها خلال الفقرة السابقة سيتم إحالة الشخص للنيابة العامة.

التدخين في الكويت

أصدرت جامعة الكويت تعميمًا بحظر التدخين في الكليات الجامعية وأيضًا المباني خشيةً على صحة وسلامة الطلاب، حيث تسعى بشكل مستمر في وضع مجموعة من الضوابط التي تضمن استمرارية عملية التعليم دون توقف أو انقطاع فهي تسعى أيضًا لتوفير بيئة صحية آمنة، وأشارت أيضًا للعقوبة المُقررة لكل من يُدخن في المناطق العامة حيث تتراوح قيمة العقوبة ما بين 50 وحتى تصل لـ 100 دينار كويتي، لذا لابد من الالتزام بهذا القرار حتى لا تتعرض للمساءلة القانوية.