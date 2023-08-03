رسميا الان رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس مباشراً عبر res_ye.net

الاعلان رسميا عن نتائج الثانوية العامة في السمن 2023 ، تتصدر هذه العبارة محرك البحث الان ، حيث تم الإعلان على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية أن نتائج الشهادة الثانوية العامة لعام 2023 ستكون متاحة اليوم الخميس، الموافق 3 أغسطس 2023. تم الانتهاء من جميع مراحل التصحيح والتدقيق للكراسات الامتحانية لعدد 191 ألف طالب وطالبة في جميع المحافظات المحررة. سيتم تفعيل الرابط الرسمي لوزارة التربية اليمنية ليتمكن الطلاب من الدخول وتسجيل البيانات المطلوبة ومعرفة نتائجهم ، و عند الدخول إلى الموقع ستجد رسالة تفيد بأن الموقع سيكون متاحًا للاستعلام اليوم الخميس، الموافق 3 أغسطس 2023، وتتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب ، و حاليًا، الموقع قيد التفعيل.

الاعلان رسميا عن نتيجة الثانوية في اليمن 2023

نتيجة الثانوية العامة في السمن جميع المحافظات ، حيث تم تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد في 13 أغسطس الجاري من قِبَل وزارة التربية والتعليم، ولذلك كانت عليها الإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية العامة قبل هذا التاريخ ، و بدأت الوزارة الاختبارات النهائية لشهادة الثانوية العامة في منتصف شهر مايو الماضي واستمرت لمدة 15 يومًا حتى الأول من شهر يوليو 2023، واتخذت إجراءات مشددة لمنع حالات الغش بين الطلاب، بهدف أن تكون النتيجة معبرة عن مستوى الطلاب ، و فيما يلي طريقة سهلة لاستخراج النتائج.

خطوات استخراج نتائج الثانوية في اليمن

بعض الخطوات البسيطة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في اليمن:

1. ادخل على الرابط res_ye.net.

2. من الصفحة الرئيسية للموقع، انقر فوق “الخدمات الإلكترونية”.

3. اختر “نتائج الثانوية العامة”.

4. ثم اختر التخصص “علمي أو أدبي”.

5. ثم اختر العام الدراسي “2023/2022”.

6. سجل بياناتك مثل الاسم ورقم الجلوس.

7. انقر فوق “أنا لست روبوت” ثم “متابعة” لعرض تفاصيل النتيجة.