نزلها الآن” تردد قناة توم وجيري 2023 الجديد HD على القمر الصناعي نايل سات
قناة توم وجيري أصبحت محط جذب للجميع بعد ترجمة مسلسلها الشهير إلى اللغة العربية، إنها واحدة من أكثر القنوات الفضائية شهرةً وتميزًا حيث يبحث الجميع عنها بفارغ الصبر لأنها أحد أفضل القنوات المحبوبة عند الكثيرين والآن يمكنك بسهولة تثبيت هذه القناة المميزة على جهازك من خلال بعض الخطوات السهلة وإدخال المعلومات الصحيحة الخاصة بالقناة.
قناة توم وجيري
تعد قناة توم وجيري قناة محبوبة من قبل الأطفال والكبار على حد سواء، حيث تقدم أفلام الكرتون المفضلة وتعرض أحدث الإصدارات في عالم الكرتون كما أنها تعرض جميع حلقات مسلسل توم وجيري، وهو كرتون يناسب جميع الفئات العمرية بسبب شهرته ومتعته الخالدة، وهي خيار مثالي لأولئك الذين يبحثون عن تجربة ترفيهية ممتعة ومليئة بالضحك والمرح ويمكن للجميع الاستمتاع بمشاهدة مغامرات الثنائي الشهير توم وجيري والتمتع بأفلام الكرتون الممتعة التي تقدمها القناة.
تردد قناة توم وجيري 2023 الجديد
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11355
|معدل الترميز
|7500
|استقطاب
|عمودي
|الجودة
|عالية (HD)
خطوات تثبيت قناة توم وجيري
لنتعرف على خطوات تثبيت قناة توم وجيري على شاشة التلفزيون:
- قم بتشغيل جهاز التلفزيون والاستقبال الفضائي (الرسيفر).
- قم بالضغط على زر “Menu” أو “قائمة” على جهاز الريموت كنترول للرسيفر.
- في قائمة الرسيفر، ابحث عن خيار “البحث عن القنوات” أو “تنزيل القنوات”، قد يختلف اسم الخيار حسب نوع الرسيفر.
- اختر خيار “إضافة قناة جديدة” أو “Add New Channel”.
ستظهر لك نافذة جديدة لإدخال بيانات القناة.
- بعد إدخال البيانات قم بالضغط على زر “بحث” أو “Search”
سيقوم الرسيفر بالبحث عن القنوات المتوفرة على التردد المحدد.
- عند الانتهاء من البحث، سيظهر قائمة بالقنوات المكتشفة، ابحث عن قناة توم وجيري وتأكد من تحديدها.
- قم بحفظ القناة عن طريق الضغط على زر “حفظ” أو “Save”.
أغلق قائمة البحث وستجد قناة توم وجيري مثبتة على شاشة التلفزيون.