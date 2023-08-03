“متخليش حد يضحك عليك”.. نصيب الفرد في التموين لشهر أغسطس 2023

صدرت تعليمات من وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى 40 ألف منفذ بقال تمويني بتاريخ أغسطس 2023 بضرورة الالتزام بصرف حصة الفرد في التموين من المقررات المخصصة لكل بطاقة، وتم التشديد على عدم تجاوز الحصة المقررة، خاصة عندما يتعلق الأمر بسلع الزيت والسكر والأرز والمكرونة، وذلك استنادًا إلى قرار صادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.

حصة الفرد في التموين لشهر أغسطس 2023

بموجب هذه التعليمات يتوقع من المنافذ البقالة التموينية الالتزام بالتوزيع العادل للمقررات التموينية وعدم التجاوز عن حصة الفرد لكل صنف من المواد الأساسية المحددة، وهدف هذه التدابير هو ضمان توفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بشكل متساوٍ وعادل خلال شهر أغسطس 2023.

السلعة عدد الأفراد في البطاقة الحد الأقصى لصرف السلعة للبطاقة أقل من 4 أفراد 4 أفراد فأكثر زجاجة زيت (800 مللي) 1 زجاجة لكل فرد حتى 4 زجاجات 4 زجاجات كيلو سكر 1 كيلو لكل فرد حتى 6 كيلو 6 كيلو كيلو أرز 1 كيلو لكل فرد 2 كيلو 2 كيلو (لأقل من 4 أفراد) عبوة مكرونة (وزن 800 جرام) 1 عبوة لكل فرد 2 عبوة 2 عبوة (لأقل من 4 أفراد)

وبدأت وزارة التموين صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر أغسطس منذ الثلاثاء الماضي، وسيستمر الصرف حتى نهاية أغسطس لاستكمال صرف المقررات لنحو 64 مليون مواطن المسجلين على 23 مليون بطاقة تموين.

هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الحكومة لضمان توفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين المستحقين للدعم التمويني، ويشمل توزيع السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة، وتأتي هذه الخطوة في ظل الارتفاعات الاقتصادية والتحديات التي تواجه الدولة في توفير السلع الغذائية بأسعار معقولة، ويسعى الصرف التمويني إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.