خريطة جدة الذكية للهدد 2023 وأسماء المناطق العشوائية التي سيتم إزالتها وفقًا لتحديد الأمانة العامة

تسعى المملكة العربية السعودية في تطوير كافة المناطق العشوائية بها وهذا من ضمن رؤيتها 2030، حيث تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال أتاحت مناطق صالحة للعيش تتضمن الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية نظرًا لأن الأماكن العشوائية تفتقر هذه الخدمات فبالتالي لا تصلح للعيش بشكل جيد، لذا سنوضح لكم خريطة جدة الذكية للهدد.

خريطة جدة الذكية للهدد

تسعى المملكة لتحقيق رؤيتها 2030 حيث تحمل الخريطة عدة ألوان تُشير لدلالات مُعينة وجاءت على النحو التالي:

يُشير اللون الأحمر في خريطة هدد جدة إلى المرحلة الأولى من أعمال الهدد في المنطقة.

اللون البرتقالي يدل على المرحلة الثانية من أعمال الإزالة.

اللون الأخضر يُوضح المرحلة التطويرية التي ستشهدها مناطق الإزالة.

يدل اللون الأزرق على المرحلة الرابعة من أعمال الإزالة بمدينة جدة.

أسماء المناطق العشوائية بجدة

هناك العديد من من المناطق العشوائية بجدة وجاءت على النحو التالي:

طريقة تقديم تعويض إزالة المناطق العشوائية

لكي تتمكن من تقديم طلب تعويضات جدة لابد من اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص ببوابة جدة.

يتم رفع الصكوك والأوراق المطلوبة ثم انقر على تدقيق المستندات.

انقر على خانة إرسال وسوف يتم مراجعة الطلبك.

أسباب إزالة الأحياء العشوائية

هناك العديد من الأسباب التي أدت على صدور قرار الإزالة وهي: