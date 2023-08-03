نتائج السادس الاعدادي العراق 2023 الدور الاول بالاسم ورقم الجلوس epedu.gov.iq

نتائج السادس الاعدادي العراق 2023 الدور الاول، يهتم عدد كبير من الطلاب بالإطلاع على الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التعليم العراقية والذي يتيح للطلاب وأولياء الأمور عدد من الخدمات التعليمية أبرزها الاطلاع على نتائج السادس الاعدادي العراق 2023، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية …

نتائج السادس الاعدادي العراق 2023 الدور الاول

حيث أعلنت وزارة التعليم العراقية عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورفع نتائج السادس الاعدادي العراق 2023 الدور الاول على الموقع الرسمي للوزارة وتيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور دون الحاجة إلى الخروج من المنزل خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المحافظات العراقية.

وأشار مصدر بوزارة التعليم العراقية أن الوزارة تابعت أعمال التصحيح والمراجعة حتى تتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة، وأشارت الوزارة إلى أن السادس الاعدادي من أهم المرحل الدراسية التي يسعى فيها الطالب أن يحصد أعلى الدرجات لكي يتمكن من تحقيق حلمه والالتحاق بالجامعة التي يفضلها.

فيما أكد وزير التعليم العراقي أنه من المقرر أن يتم تكريم أوائل الطلبة خلال الساعات الأولى المقبلة، وسط حضور عدد كبير من القيادات التعليمية وأولياء أمور الطلاب، وتقدم سيادته بخالص التهاني للطلاب المتفوقين وتمنى لهم مزيد من النجاح في المراحل التعليمية المقبلة.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي العراق 2023