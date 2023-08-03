حقيقة الغاء بطاقة التموين لبعض المستفيدين … وخطوات اصدار الكارت الموحد

حقيقة الغاء بطاقة التموين لبعض المستفيدين، ترددت الأنباء خلال الفترة الأخيرة عن الغاء بطاقة التموين التي تعد من أهم أنظونة الدعم التي تقدمه الحكومة المصرية لعدد من المستفيدين والأسر المصرية، وكانت الأنباء قد ترددت عن استبدال البطاقة التموينية بالكارت الموحد مما جعل عدد كبير من المستفيدين يبحثون عن حقيقة هذا الخبر من عدمه وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور التالية….

حقيقة الغاء بطاقة التموين لبعض المستفيدين

حيث ترددت الأنباء عن الغاء بطاقة التموين لبعض المستفيدين، وهذا ما نشر حالةو من القلق والرعب لدى الكثيرب من الأشخاص، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت أن الأخبار التي يتم تدوالها بشأن الغاء البطاقات التموينية غير صحيحة بالمرة وأكدت الوزارة إلى أنها لم تعلن عن أي قرارات بهذا الشأن، وأكدت على استمرار العمل بالبطاقات التموينية دون الغاء، هذا بالإضافة إلى انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلال المنافذ التموينية المتاحة في جميع محافظات الجمهورية.

خطوات اصدار الكارت الموحد

وأشارت الوزارة خلال بيان رسمي لها أنه من المقرر أن يتم تطبيق منظومة الكارت الموحد بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد بعد الإنتهاء من التجارب الفنية، لاستخدام الكارت في صرف الخبز والمقررات التموينية،مع سريان البطاقات التموينية والتي تسمح للمواطن الاستفادة بالخبز والتموين، وأضافت الوزارة إلى أن الكارت الموحد يتيح عدد من الخدمات ومنها التموين والتأمين الصحي والاستفادة بخدمات البريد وصرف المعاشات كما يتيح الكارت أيضاً الاستفادة به في المواصلات العامة والبنوك.