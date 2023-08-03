ليهم مستقبل ووظيفة.. هذه كليات تقبل من 60% علمي وادبي في مختلف المحافظات

يبحث الطلاب باستمرار عبر محركات البحث عن كليات تقبل من 60% وذلك بعدما اعتمدت وزارة التربية والتعليم النتيجة بالأيام الماضية بنسبة نجاح بلغت نحو 78.8%، وبدأ طلاب المرحلة الأولى في تسجيل الرغبات بعدما اعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى لها، مما جعل الطلاب غير المتواجدين بها ولم يحالفهم الحظ بالحصول على مجموع مرتفع بالبحث عن تنسيق العام الماضي من أجل معرفة الكلية التي سوف يلتحقوا بها، ونقدم اليكم الكليات التي سوف تقبل من مجموع 60% عبر سطور هذا المقال.

كليات تقبل من 60 شعبة علمي علوم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التعليم أن نسبة النجاح خلال هذا العام أقل ولهذا فمن المتوقع أن يكون تنسيق أقل بكثير عن العام الماضي، ويمكن للطلاب الاطلاع على تنسيق العام الماضي واستخدامه لمعرفة تنسيق العام الحالي والتي ستكون أقل، واليكم عدد من الكليات التي تقبل من 60%:

حقوق انتساب موجه أسيوط: 245 درجة.

المعهد العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية: 245 درجة.

آداب انتساب موجه حلوان: 245 درجة.

حقوق انتساب موجه حلوان: 244 درجة.

حقوق انتساب موجه أسوان: 244 درجة.

آداب انتساب موجه بنات عين شمس: 244 درجة.

آداب انتساب موجه بور سعيد: 244 درجة.

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية: 244 درجة.

حقوق انتساب موجه المنصورة: 243 درجة.

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم: 243 درجة.

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره: 243 درجة.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة علوم: 242 درجة.

كليات تقبل من 60% شعبة علمي رياضة

يمكن لطلاب شعبة علمي رياضة القبول في الكليات الماضية بالاضافة إلى الكليات التالية:

حقوق انتساب موجه مدينة السادات: 242 درجة.

آداب انتساب موجه المنيا: 242 درجة.

تربية نوعية بنها: 242 درجة.

تربية نوعية عين شمس: 242 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط: 240 درجة.

فنى تمريض عين شمس: 240 درجة.

معهد عالي إدارة وتكنولوجيا شعبة حاسب كفر الشيخ رياضة: 239.5 درجة.

تربية (طفولة) السويس: 239 درجة.

تربية كفر الشيخ رياضة: 238 درجة.

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف: 238 درجة.

كليات تقبل من 60%