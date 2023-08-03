تنزيل”كشوفات الأدبي واحيائي PDF” نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول موقع نتائجنا results.mlazemna

نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول موقع نتائجنا للقسمين الأدبي والاحيائي هما المتبقين فقط، الذين لم تعلن حتى الآن وقد أوضحت الوزارة أن النتيجة سوف تظهر موحدة ومركزية خلال الساعات القادمة لأنه أنهت عمليات التدقيق والمراجعة إلي جميع أوراق الطلاب بالكامل وفقا لما تتداول بعد الصفحات العراقية، وهنا نقدم إليكم كل جديد حول كيفية الاستعلام عن النتيجة إلكترونية من خلال موقع الوزاري والمواقع الأخري.

نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول موقع نتائجنا

ننقل إليكم كل جديد الآن حول نتيجة السادس الإعدادي 2023 الدور الأول بالعراق وهى اخر مرحلة من مراحل التعليم الأساسي بالعراق، والتي يتم تأهل الطلاب منها على الفور إلي الكليات أو إلي أسواق العمل والاكتفاء بها، ويتم حاليا اخر مرحلة من مراحل التدقيق لكى تكون النتيجة متوفرة على حد اقصي خلال 48 ساعة المقبلة، ويمكن الاستعلام عنها بعد طرق مختلف منها إلكترونيا عبر المواقع الوزارية مثل موقع وزارة التربية العراقية والمواقع المختصة مثل نتائجنا وناجح.

نتائج السادس الإعدادي 2023 برقم الامتحاني

يتم تحضير نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول موقع نتائجنا الآن لكل المحافظات العراقية، على ان تكون متاحة بصيغة تنزيل الملفات إلكترونيا خلال الأيام المقبلة، والتي قد اقترب موعد إعلانها نظرا لإنهاء عمليات التصحيح والتدقيق بها، وجاهزة الآن على الرفع على موقع نتائجنا واليك طريقة الاستعلام من خلاله: