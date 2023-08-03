عاجل ظهور نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 رابط الحصول على نتيجة التوجيهي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن، عن ظهور نتائج الثانوية العامة في جميع المحافظات المحررة، وذلك بنسبة نجاح أعلى من العام الماضي، إضافة إلى أن ظهورها جاء شاملاً القسمي العلمي والأدبي في مختلف المحافظات، فضلاً عن أن الوزارة بذلت قصارى جهدها من أجل إعلان كل هذه النتائج في أقرب وقت ولكي يتعرف عليها الجميع، وكان ذلك في مؤتمر صحفي اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس وسط مجموعة من المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم اليمنية.

إعلان نتائج الثانوية العامة اليمنية 2023

هناك مجموعة مختلفة من الخطوات الهامة التي يجب اتباعها من أجل القيام بالاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في اليمن وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

اختيار “نتائج الثانوية العامة”.

اختيار القسم الملائم سواء “أدبي، علمي”.

بعدها يتم إدخال رقم الجلوس في الخانة المطلوبة.

الضغط على رمز التحقق.

الضغط في النهاية على أيقونة “بحث”.

في النهاية يتم ظهور النتيجة بجميع الدرجات.

نتائج الثانوية العامة في اليمن

أوضحت وزارة التربية والتعليم اليمنية، أن نتائج الثانوية العامة 2023 تعد من أهم المراحل الدراسية التي يمر بها العديد من الطلبة والطالبات في جميع المحافظات داخل اليمن، مع العلم أن إجراءات الامتحانات جاءت وسط تشديدات كُبرى من أجل تهيئة المناخ الملائم والمناسب أمام الطلبة، وحتى يتمكنوا من تأدية الامتحانات دون أدنى مشاكل تذكر، فضلاً عن أنها مرت بعدة مراحل مختلفة بدأت بمرحلة تصحيح أوراق الامتحانات، وبعدها بدأت رصد وتدقيق الدرجات الخاصة بكل طالب.