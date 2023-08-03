إزالات السعودية 1445: 2023|| الأحياء التي عليها إزالة في الرياض 2023| العشوائيات في الرياض|خريطة أحياء الرياض بعد الإزالة

الأحياء التي عليها إزالة في الرياض…...في إطار جهودها القوية للتصدي للأماكن والأحياء غير المنظمة “العشوائية” ، ومع التركيز على تطوير تلك الأحياء لتكون متوافقة مع رؤية المملكة، اعتمدت الحكومة السعودية عددًا من الأحياء المخالفة للمعايير الحضارية والعمرانية في العاصمة الرياض وهي ما يطلق عليها “إزالة أحياء الرياض” ويأتي ذلك ضمن المخطط المعتمد من قبل الهيئة لإحياء الرياض وإزالة المباني المخالفة والتي قدرت مساحتها 1% من إجمالي مساحة العاصمة السعودية “الرياض”.

ازالة احياء الرياض 202

أعلنت الهيئة الملكية للعاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية عن نتائج الدراسات التي أجريت بواسطة اللجنة المشكلة من قبل المختصين في جميع الأحياء داخل العاصمة. وتشير هذه الدراسات إلى أنه ستتم إزالة بعض الأحياء وفقًا لمخطط الإزالة الذي تم اعتماده من قبل الهيئة. وبناءً على تقرير اللجنة، يبلغ معدل البنايات المخالفة 1% فقط من إجمالي مساحة العاصمة الرياض. وتشمل هذه الأحياء التالية.

الأحياء التي عليها إزالة في الرياض

حي الجبس: يقع هذا الحي على أطراف العاصمة الرياض.

حي المرسلات يحتوي على الحارة الشعبية والتي تعد واحدة من الأماكن المشهورة في المنطقة.

المنطقة الفوضوية: توجد داخل حي النهضة.

حي ابن شريم هو أحد الأحياء الموجودة في منطقة خشم العان.

منطقة الغنامية ومنطقة العماجية.

الجزء الشرقي من حي عكاظ.

اسماء أحياء الرياض

حي النفل

حي العقيق

حي الوادي

حي الغدير

حي الياسمين

حي الفلاح

حي بنبان

حي القيروان

حي حطين

حي الملقا

حي البطيحا

حي الخالدية

حي الديرة

حي الروضة

حي الرمال

حي المونسية

حي قرطبة

حي الملك فيصل

حي القدس

حي النهضة

حي الأندلس

حي العليا

حي السليمانية

حي الملك عبد العزيز

حي الملك عبد الله

حي الورود

حي صلاح الدين

حي الملك فهد

حي المرسلات

حي النزهة

حي المغرزات

حي المروج

حي المصيف

حي التعاون

حي الإزدهار

حي المعذر

حي المحمدية

حي الرحمانية

حي الرائد

حي النخيل

حي أم الحمام الشرقي

حي أم الحمام الغربي

حي السفارات

حي المهدية

حي عرقة

حي ظهرة لبن

حي الخزامى

حي النسيم الشرقي

حي جرير

حي الربوة

حي الزهراء

حي الصفا

حي الضباط

حي الملز

حي الوزارات

حي الفاروق

حي الناصرية

حي صياح

حي الوشام

حي النموذجية

حي المعذر

حي المؤتمرات

حي البديعة

حي أم سليم

حي الشميسي

حي الجرادية

حي الفاخرية

حي عليشة

هجرة وادي لبن

حي العريجاء

حي العود

حي المرقب

حي منفوحة الجديدة

حي العزيزية

حي طيبة

حي المصفاة

حي الدار البيضاء

حي المصانع

حي المنصورة

حي الحاير

حي الغنامية

حي العريجاء الوسطى

حي العريجاء الغربية

حي العمل

حي الجنادرية

حي القادسية

حي اليرموك

حي الربيع

حي الندى

حي الصحافة

حي النرجس

حي العارض

حي غرناطة

حي أشبيلية

حي السلام

حي الريان

حي الروابي

حي النظيم

حي المنار

حي الندوة

الحي

حي الدريهمية

حي شبرا

حي السويدي

حي السويدي الغربي

حي ظهرة البديعة

حي سلطانة

حي الزهرة

هجرة وادي لبن

حي ظهرة نمار

حي ديراب

حي نمار

حي الحزم

حي أحد

حي عكاظ

حي الشفاء

حي المروة

حي بدر

حي المصانع

حي المنصورية

حي عريض

حي العماجية

حي خشم العان

حي الدفاع

حي المناخ

حي السلي

حي الحمراء

حي المعيزلية

حي الخليج

حي ثليم

حي المربع

حي الفوطة

حي الرفيعة

حي الهدا

حي الشرقية

حي النسيم الغربي

حي النور

حي الإسكان

حي الصناعية الجديدة

حي الفيحاء

حي الجزيرة

حي السعادة

حي هيت

حي البرية

حي المشاعل

الحي

حي الدوبية

حي القرى

حي الصناعية

حي الوسيطاء

حي معكال

حي الفيصلية

حي منفوحة

حي المنصورة

حي اليمامة

حي سلام

حي جبرة

حي عتيقة

حي غبيراء

هل سيتم تعويض المتضررين من ازالة الاحياء العشوائية في الرياض

ينص القانون السعودي على صرف تعويضات للمتضررين من قرار إزالة الأحياء العشوائية في العاصمة السعودية الرياض، على غرار ما تم تطبيقه في مدينة جدة السعودية. وتم فتح باب التقديم للمتضررين من أجل دراسة طلباتهم بشكل سريع من قبل اللجنة المعنية.

تسعى الحكومة السعودية الرشيدة بشكل دائم على تقديم أفضل الخدمات لكافة المواطنين، كما تعمل جاهدة على تحقيق رؤية السعودية 2023، على مستوى راق يليق بالمواطنين وبالمملكة.