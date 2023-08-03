كل واحد هياخد حقه!! NOW رابط مباشر “نتائج تظلمات الثانوية العامة” 2023 بعد تفعيل الخدمة .. أنتظر ظهور نتيجتك

أعلنت وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية عن رابط نتائج تظلمات الثانوية العامة 2023، والذي من خلالها يمكن لكافة الطلاب الإطلاع على النتائج الخاصة بهم مره أخرى ومعرفة ادرجات الزائدة أو الناقصة بهم، واستعادتها من جديد ولذلك فقد وفرنا لكم عن طريق موقع البديل أن تتعرف على الكثير من الخطوات التي من ضمنها سوف تضمن حقك وتحصل على الدرجات الخاصة بك.

نتائج تظلمات الثانوية العامة 2023

بعد تفعيل خدمة التظلمات الخاصة بمواد الثانوية العامة، والتي تتمثل في إعادة رصد الدرجات من جديد وجمعها وتوفيرها للطالب، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بأنه سوف يتم الإعلان عنها في خلال 7 إلى عشرة أيام، وبالتالي قد يكون عبر رابط وزارة التربية والتعليم الذي يتمثل في “الرابط” الآتي، مع العلم بأنها وضحت أن يكون سعر المادة في التظلمات تصل حتى 200 جنية، ويمكن لكافة الطلاب والطالبات أن يقوموا بعمل تلك الخدمة من أجل التأكد من درجاتهم والحصول عليها مره أخرى.

رابط نتائج تظلمات الثانوية العامة 2023

يمكن لكافة الطلاب والطالبات أن يقوموا بمعرفة نتيجة التظلمات الخاصة بهم عبر رابط وزارة التربية والتعليم والذي يتمثل في (https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F)، وذلك بعد أن يقوموا بسداد الرسوم المطلوبة والذي يكون قيمتها 200 جنية مصري فقط لا غير، حيث يمكن أن يتم دفعهم بأي طريقة متوفرة لدى الطالب مثل (حساب بنكي- انستا باي- البريد- فودافون كاش- فوري- ضامن – امان- ممكن – ايجي باي) أي يمكن بأي طريقة من تلك الطرق ان يقوم الطالب بسداد قيمة التظلمات والانتظار حتى يحصل على النتيجة بكل سهولة