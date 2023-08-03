تردد قنوات ابل apple التفاحة الجديد علي النايل سات

تردد قنوات المسلسلات ، سنتحدث اليوم عن قناة Apple التفاحة الجديدة، وتردد القناة على النايل سات. تعتبر مجموعة قنوات Apple الفضائية من بين أكثر القنوات شعبية، حيث تعرض مسلسلاتها بشكل مختصر خلال ثلاثة أيام، بالإضافة إلى قنوات الأفلام التي تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام الحديثة والقديمة لتلبية كافة الأذواق. كما تتميز هذه القنوات بعدم وجود إعلانات خلال عرض المسلسلات والأفلام، بل يتم عرض الإعلانات بعد انتهاء العرض.

قنوات التفاحة apple الجديد ٢٠٢٣

تتضمن مجموعة قنوات أبل الفضائية عدة قنوات متنوعة ومجانية بالكامل، وتعرض حلقات المسلسلات خلال ثلاثة أيام لتمكين المشاهدين من استمتاع بالمسلسل بدون تقطيع أو فصل. وتشمل هذه المجموعة 7 قنوات فضائية تبث على النايل سات.

وتتضمن القنوات المختلفة في مجموعة قنوات أبل الفضائية:

– قناة أبل دراما.

– قناة أبل تركي.

– قناة أبل حكايات.

– قناة أبل كوميدي.

– قناة آبل سينما.

– قناة أبل افلام.

– قناة أبل اليوم.

تردد قنوات apple التفاحة الجديد 2023

سنتعرف الآن على تردد قناة أبل دراما على النايل سات، وهو كما يلي:

– التردد: 12563-12562.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/4.

– معدل الترميز الرأسي: V.

وبالنسبة لتردد قناة أبل حكايات على النايل سات، فإنه يكون على النحو التالي:

– التردد: 11179-11177.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/4.

– معدل الترميز الأفقي: H.

كيفية تنزيل تردد قناة ابل

يمكنك استقبال قنوات أبل الفضائية الجديدة على النايل سات باتباع الخطوات التالية:

1- اختر قمر النايل سات من خلال زر تركيب الرسيفر.

2- افتح قائمة الترددات عن طريق إدخال الرقم السري المكون من أربعة أرقام.

3- ادخل تردد القناة التي ترغب في استقبالها و ضبط معدل الترميز.

4- ضبط استقطاب القناة على حسب ترددها، ويكون إما أفقي أو رأسي.

5- ضبط معامل تصحيح الخطأ على 5/6.

6- اضغط على أيقونة البحث وتأكد من الإعدادات السابقة بالضغط على زر OK.

7- بعد الانتهاء من البحث، اختر القناة التي تريد تنزيلها واضغط على زر الحفظ.

وبهذه الطريقة يمكنك الاستمتاع بمشاهدة قنوات أبل الفضائية الجديدة على النايل سات.