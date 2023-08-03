منصة الهيئة الاتحادية تعلن عن..كيفية الاستعلام عن تأشيرة دبي برقم الجواز 2023 أونلاين؟.. «الخطوات الكاملة»

يمكنك الاستعلام عن تأشيرة دبي برقم الجواز 2023 أونلاين، حيث تتيح المنصة الإلكترونية التابعة للهيئة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن تأشيرة دبي عبر رقم جواز السفر لعام 2023 عبر الإنترنت، وهي تهدف إلى تلبية احتياجات الآلاف من المواطنين الإماراتيين الذين يسعون لمعرفة جميع الإجراءات المتعلقة بالتأشيرة. و سنتعرف على جميع التفاصيل في التقرير الشامل، لمعرفة الطريقة تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

الاستعلام عن تأشيرة دبي برقم الجواز 2023 أونلاين

هذه وقد يبحث العديد من المواطنين في الإمارات العربية المتحدة الراغبين في التقدم للحصول على تأشيرة دبي عن طريق الاستعلام عن تأشيرة دبي باستخدام رقم جواز السفر 2023، ويمكن القيام بذلك من خلال منصة الهيئة الاتحادية المتاحة في الإمارات العربية المتحدة. إليكم كيفية الاستعلام عن تأشيرة دبي، حيث كيف يمكنني الاستعلام عن صدور تأشيرة الإمارات باستخدام رقم الطلب.

بينما يبحث آلاف المواطنين في الإمارات عن طريقة للاستعلام عن صدور تأشيرة الإمارات باستخدام رقم الطلب. وللقيام بذلك، يتعين كتابة رقم الطلب واتباع الخطوات التالية.

ينبغي الذهاب الى موقع طلب التأشيرة الإلكترونية.

اضغط على كلمة “استعلام” للحصول على معلومات عن حالة الطلب الخاص بك.

النقر على استعلام.

قم بتعبئة بيانات الطلب وكذلك رقم الطلب بالإضافة إلى رمز التحقق.

النقر على الاستعلام

يتطلب الانتظار حتى يتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالتأشيرة.

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الضغط على كلمة معلومات جواز سفر.

اختر الصندوق المخصص للفيزا.

ادخل رقم جواز الخاص بك .

أدخِلْ جميعَ البياناتِ المُطلوبةِ منكَ من قِبَلِ الهيئةِ في الحقلِ المُخصَّصِ لها.

قم بالضغط على كلمة استعلام.

انتظر لبضع دقائق حتى يتمكن الشخص من الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالتأشيرة التي يود الاستعلام عنها.

رقم الاستعلام عن حالة طلب التأشيرة

فتحت الهيئة الاتحادية الهوية والجنسية في الإمارات العربية المتحدة خدمة الاستعلام عن حالة طلب التأشيرة، وتتضمن هذه الخدمة رقم الاتصال المجاني في الإمارات العربية المتحدة وهو 8005111، بالإضافة إلى رقم الاتصال من خارج الإمارات وهو 97149999313+.

ما هي شروط الحصول على تأشيرة دبي؟

منصة الهيئة الاتحادية في الإمارات توفّر شروط الحصول على تأشيرة دبي، وتشمل هذه الشروط: