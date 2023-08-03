1-0 Zamalek..أهداف مباراة النصر ضد الزمالك في البطولة العربية 2023 على تردد قناة SSC1 الرياضية السعودية

أهداف مباراة النصر ضد الزمالك ، والتي انتهى الشوط الأول على الانتهاء الآن بتعادل السلبي وهدفين ملغين لكلا الفريقين بسبب التسلسل، في انتظار الشوط الثاني للمباراة ليكون محاولة كبيرة للتعويض للنادي الزمالك، والذي لديه فرصة وحيدة للتأهل وهى الفوز بمباراة اليوم والذي هو حتى الآن المسيطر بها عن النصر السعودي الذي يلعب على التعادل لضمان التأهل إلي الأدوار النهائية من بطولة كاس الملك سلمان للأندية 2023

أهداف مباراة النصر ضد الزمالك

لدى نادى الزمالك اليوم فرصة الأخيرة من اجل التأهل على الأدوار الاقصائية من بطولة كاس الملك سلمان للأندية، في مباراته اليوم مع النصر السعودي والتي بداها بهدف لنادى الزمالك في الدقيقة 6 ولكن تم إلغاءه لتسلسل، وفى منتصف الشوط الأول احرز النصر السعودي أول أهدافه ولكن أيضا تم إلغاء لوقوع اللاعب في التسلسل، وبدا أحداث المباراة تشتعل بين الفريقين وأضاع نادى الزمالك العديد من الفرص للتسجيل ويعتبر اكثر هجوما من نادى النصر، والذي يؤدى اليوم بأداء متواضع حتى الآن، وسوف ننقل إليكم نتيجة المباراة عقب انتهاء وقتها الرسمي.

تردد قناة SSC1 الرياضية السعودية

تذاع المباراة الآن على تردد قناة الرياضية السعودية فقط وهى قناة مشفرة يتطلب لمتابعتها دفع رسوم اشتراك ولكن تنقل إلى الجماهير السعودي مجانا عبر ترددها التالية التي على الأقمار الصناعية التالية، ولكن سوف ننقل اليك عقب انتهاء المباراة فيديو أهداف مباراة النصر ضد الزمالك :