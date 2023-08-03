مشاهدة مباراة الزمالك والنصر عبر شاشة ssc اليوم 3-8-2023 “التقط التردد وشاهد الماتش مجانا”

تعد المباراة التي تقام اليوم مباراة من العيار الثقيل بين الفريقين الزمالك والنصر في البطولة العربية لكأس الملك سلمان الجولة الثالثة وستقام على أرض ملعب محايد وسنتظر الكثير التعرف على تردد القنوات الناقلة لها ومن خلال مقالنا سنتعرف على مشاهدة مباراة الزمالك والنصر.

مشاهدة مباراة الزمالك والنصر

يمكننا الاستمتاع بمشاهدة المباراة والتي تتميز بالقوة والحماسية بين الفريقين و يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة المباراة على القناة اس اس سي وهي من القنوات الرياضية الناقلة للأحداث الرياضية وتتميز بعرض محتواها بافضل صوت وصورة بدون تشويش أو انقطاع غير أنها قناة مجانية، يمكن للجميع الاستمتاع بالمباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر

تجمع مباراة اليوم الفريقين الزمالك والنصر وسيكون الزمالك في استعداد تام لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز فرصه في التأهل كما يبذل الفريق الاخر جهده للفوز.

تردد قنوات SSC عبر قمر نايل سات

يمكننا الاستمتاع بالمباراة على القناة من خلال البيانات الاتية.

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودى

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تردد قنوات SSC عبر القمر عرب سات

كما انه يمكننا الاستمتاع بالمباراة والمباريات الاخرى من خلال الاتي.

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

الاستقطاب: عمودي

حيث انه يمكن لعشاق كرة القدم متابعة مباراة الزمالك والنصر على تردد قناة SSC HD وانه من القنوات الناقلة للمباريات الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وعدد من الاقمار الاخرى غير انها تقدم تغطية حصرية للأحداث الرياضية الكبيرة وعدد من المباريات العالمية مثل مباريات كرة القدم، المباريات الدولية، البطولات الرياضية والأحداث الرياضية الأخرى ويمكننا الاستمتاع بافضل البرامج الرياضية.