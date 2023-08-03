حقيقة إزالة أحياء المدينة المنورة 1445.. وما هي الأحياء العشوائية في المدينة وفقًا لتحديد الأمانة العامة

تسعى الحكومة السعودية في تحقيق رؤيتها 2030 حيث أعلنت عن مشروع الإزالات وتطوير الأحياء العشوائية في مختلف مدنها لكي توفر حياة كريمة لكافة المواطنين والمقيمين وتُحد من التشوش البصري الذي يحدث نتيجة هذه المناطق العشوائية، كما أنها تفتقر للخدمات الأساسية التي يحتاج إليها كل شخص، لذا سنتطرق لتوضيح حقيقة إزالة أحياء المدينة المنورة 1445 والمزيد من التفاصيل الآخرى.

حقيقة إزالة أحياء المدينة المنورة

شهدت الآونة الأخيرة داخل أراضي المملكة العربية السعودية العديد من الإزالات للمناطق العشوائية في مختلف مدن المملكة مثل الرياض، وجدة وغيرهم للقضاء على هذه المناطق وتوفير حياة كريمة للجميع وأيضًا لافتقارها الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين الصحية، والتعليمية وغيرها من الخدمات الآخرى، ولكن بالنسبة لمناطق الإزالة في المدينة المنورة فالامانة العامة التابعة لها لم تُعلن بشكل رسمي عن إزالة أي منطقة بها ولكن هناك دراسات يتم إجراؤها لكي يتم القضاء على جميع العشوائيات داخل المملكة.

الأحياء العشوائية في المدينة المنورة

هناك مجموعة من الأحياء العشوائية التي تسعى المملكة لتطويرها وهي:

حي الدويمة.

حي المغيسلة.

حي وعيرة.

حي المصانع.

حي التعلة.

طريقة معرفة مناطق وخرائط الإزالة

لكي تتمكن من معرفة المناطق التي عليها إزالة في السعودية لابد من اتباع الآتي: