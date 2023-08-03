بعد بيان وزارة التربية .. الان نتيجة السادس الإعدادي العراق 2023 وطريقة الحصول عليها

اعلان نتيجة السادس الاعدادي في العراق من قبل وزارة التربية العراقية الدور الاول القسم الادبي واعلمي الإحيائي ، تتصدر هذه العبارة محركات البحث الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تم البدء في عملية البحث عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2023 بعد انتهاء الامتحانات ، وأعلن المتحدث باسم وزارة التربية أن وزارة التربية العراقية لم تحدد بعد موعد الكشف عن نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 في جميع المحافظات العراقية ، ولكنه أشار إلى أنها في مراحلها النهائية حاليًا، حيث يتم فحصها وتدقيقها بعناية قبل أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي واعتمادها من قبل الوزارة ، ومن خلال موقعنا الالكتروني البديل نيوز نستعرض معكم رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي في العراق

الاعلان عن نتيجة السادس الاعدادي في العراق الدور الاول

اعلنت وزارة التربية العراقية في بيان لها ان الوزارة قامت بالانتهاء من عمليات تصحيح الاوراق والدفاتر الامتحانية الخاصة بالصف السادس الاعدادي في العراق ، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2023 في وقت قريب بعد اكتمال عملية التدقيق والتحقق من النتائج ، يُنصح الطلاب وأولياء الأمور بالانتظار للحصول على المعلومات الرسمية من وزارة التربية العراقية بخصوص تاريخ وطرق الإعلان عن النتائج ونستعرض معكم في السطور التالية خطوات الاستعلام عن النتيجة

خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي الاحيائي

يمكنك الحصول على نتائج السادس الإعدادي لعام 2023 الدور الأول من خلال زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لذلك. ومن المتوقع أن تُعرض النتائج على موقع “نتائجنا”، وهو أحد المواقع الوزارية المعتمدة التي تتيح الاستعلام عن نتائج مختلف الامتحانات، بما في ذلك نتائج الصف السادس الإعدادي.

للاطلاع على النتائج، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع “نتائجنا هنااا “.

2. ستجد عدة خيارات، اختر “نتائج الصف السادس الإعدادي”.

3. يمكنك البحث عن اسم المحافظة التي تقيم فيها.

4. بعد ذلك، اضغط على زر التحميل المميز باللون الأخضر، وسيتمكنك ذلك من تحميل ملف النتائج إذا كان متاحًا.