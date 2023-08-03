إزالات السعودية.. الطائف تبدأ في إزالة العديد من المناطق والاشغالات لهذا السبب!

تسعى المملكة العربية السعودية في تحقيق رؤيتها 2030 وهي إزالة كافة المناطق العشوائية والقضاء عليها بشكل كامل وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين والمقيمين، مما دفعها لتشكيل لجنة متخصصة في كل مدينة لدراسة المناطق العشوائية التي تحتاج لإزالة نظرًا لافتقارها الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، لذا سنتطرق لتوضيح

إزالات السعودية

أعلنت أمانة الطائف السعودية عن إزالة المصدات وأيضًا الحواجز الخرسانية المتواجدة بشكل عشوائي نظرًا لعدم الاستفادة منها في العديد من مواقع تنفيذ المشاريع، حيث قامت بإزالة ما يتجاوز من 2080 حاجز خرساني مُهمل في الشوراع والميادين خلال الشهرين الماضيين، حيث تسعى لمعالجة التشوه البصري وتعمل على تحسين المشهد الحضري لكافة الزوار والمواطنين والمقيمين.

وتجدر الإشارة إلى أنها قامت بإزالة الحواجز الخرسانية العشوائية المتواجدة في مناطق التجمعات السكنية وأيضًا بعض المباني والإشغالات الغير مرخصة سواء في الطرق والأسواق وأيضًا الشوارع لضمان سلامة جميع مستخدمي هذا الطريق.

أمانة الطائف

تسعى لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال إزالة كافة المصدات والحواجز التي تؤثر على المشهد الحضري، حيث قامت بإلزام جميع مقاولي الشركات الخاصة بالإزالة الفورية لجميع الحواجز الخرسانية التي لا فائدة من وجودها ولكنها تتسبب في ضيق الشوارع وإعاقة الحركة لجميع الأشخاص، وتجدر الإشارة إلى أن أمين الطائف المهندس ناصر ضيف الله الرحيلي شدد على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات للحد من التشوه البصري وتوحيد جميع العمليات والمواصات التي تخص الحواجز الخرسانية.

وطلبت الأمانة من الأهالي أن يقومون بالإبلاغ عن أي شخص يخالف هذا القرار من خلال الرقم الموحد وهو 940 أو عبر القنوات الرسمية الخاصة بالأمانة العامة للطائف لكي يتم القضاء بشكل كامل على هذه الحواجز.