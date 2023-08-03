الأسبوع الأسود للذهب|دا وقت الشراء الذهب نزل لسابع أرض | سعر الذهب اليوم في مصر 3-8-2023

أسعار الذهب اليوم في مصر، بكام الذهب اليوم في مصر، سعر جرام الذهب 21 في مصر اليوم، سعر الذهب في مصر الآن، عبارات لا يهدأ محرك البحث جوجل عنها على مدار الساعة، ومع اقتراب إعلان قرارات البنك المركزي اليوم، بدأ علميات البحث تزداد بشكل عارم من قبل الكثيرين وبشكل خاص متابعي أسعار المعدن الأصفر، وأصحاب محلات وشركات بيع وشراء الذهب في مصر.

وقد رصد البديل الإخباري لحظة بلحظة أسعار الذهب اليوم في مصر بتحديث لحظي وفقاً لما يتم عرضه على شاشة بورصة الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أظهرت تعاملات اليوم أن أسعار الذهب في مصر تشهد حالة من الهبوط الحاد، على الرغم من الاستقرار العالمي الذي شهده المعدن النفيس.

سعر الذهب في مصر، شهد تراجعات متعددة عانا منها خلال الأيام القليلة الماضية، يتضح استمرار حالة التذبذب “الأصفر” في الأسواق المصرية، وتتفاوت أسعار الذهب في مصر وفقًا للمنطقة ونوع الذهب ونوع القطعة الذهبية أيضًا ومن جرام إلى آخر.

فيما يخص سعر المصنعية للذهب في مصر، يتم إضافة ما بين 70 إلى 130 جنيه حسب نوع القطعة الذهبية إلى السعر المعلن.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2451 جنيها للبيع و 2463 جنيها للشراء مقابل 2449 جنيها للبيع و 2461 جنيها للشراء وفقاً للمنصة. غولد برايس توداي.

سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 1839 جنيه للبيع و 1847 جنيه للشراء مقابل 1837 جنيه للبيع و 1845 جنيه للشراء.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر حوالي 17240 جنيهًا لعملية الشراء و17160 جنيهًا لعملية البيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

سجّل سعر غرام الذهب في مصر اليوم حوالي 2145 جنيها للبيع و 2155 جنيها للشراء، بالمقارنة مع حوالي 2143 جنيها للبيع و 2153 جنيها للشراء.

أسعار الذهب عالميا

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس بسبب زيادة غير متوقعة في وظائف القطاع الخاص في أمريكا في يوليو تموز، وكثرت الإشاعات عن مزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة وأثرت في الدولار وعائدات السندات للارتفاع.

ولم تشهد أسعار الذهب في المعاملات الفورية أي تغيرات كبيرة ، حيث بلغ سعرها 1935.20 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 0100 بتوقيت جرينتش، وظل السعر قرب أدنى مستوياته التي سجلها في 12 يوليو الماضي.