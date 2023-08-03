رابط openemis-core نتائج طلاب الاردن 2023 منصة اوبن ايمس كور .. تعلن في نصف الشهر

تم التصريح من قبل وزارة التربية الأردنية عن انها ستقوم باعتماد نتائج الطلاب والاعلان عن ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني من خلال منصة اوبن ايمس ومن خلال مقالنا سنتعرف على منصة اوبن ايمس التعليمية.

منصة اوبن ايمس التعليمية

هي من ضمن أهم وأفضل المنصات التعليمية بالاردن والتي تم الاعلان عنها من قبل الوزارة غير انها تعمل على توفير الكثير من الخدمات التعليمية التي يمكن ان يحتاج إليها الطلاب خلال المرحلة الدراسية كما انها تعمل على توفير الاستعلام عن نتائج الامتحان والتعلم عن بعد والتعرف على مستوى تعليمي كما ينتظر جميع الطلاب انتهاء مرحلة تصحيح الخاصة بالنتائج والقيام بالاستعلام عن النتائج عن طريق المنصة.

الاستعلام عن علامات الطلاب في الأردن

صرحت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن قيامها بتفعيل رابط الاستعلام الخاص بالمنصة الالكترونية اوبن ايمس ويمكننا التعرف على نتائج الامتحانات بمجرد الانتهاء من مرحلة التصحيح وتتم من خلال الاتي.

الدخول على الموقع الالكتروني لمنصة اوبن يمس.

إدخال اسم المستخدم وكلمة السر لفتح المنصة.

انقر فوق كلمة نتائج الطلاب.

تحديث لجميع بياناتك الشخصية.

ادخال اسم الطالب ورقم المقعد.

ثم اضغط على اظهار النتيجة.

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اوبن أمس علامات الطلاب 2023

تم بدء الوزارة بعمليات مراجعة وتصحيح نتائج الأمتحان بعد ان تم الانتهاء من كافة الامتحانات الخاصة بالطلاب بمختلف المراحل الدراسية وسوف يتم بعد الأنتهاء من مرحلة التصحيح من خلال المنصة الالكترونية اوبن ايمس التي أطلقتها وزارة التعليم بدل من الذهاب للمدرسة وتسهيل الحصول على لنتائج بدل من بذل الوقت والجهد.