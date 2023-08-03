pdf موقع نتائج السادس الاعدادي العراق 2023 بالاسم دور اول عبر رابط نتائجنا mlazemna في جميع المحافظات

موقع نتائج السادس الاعدادي العراق 2023، تزايد البحث حول موقع نتائج السادس الاعدادي العراق 2023 من قبل الطلاب بعد الاعلان عن الانتهاء من أعمال التصحيح، حيث تعد نتائج السادس الاعدادي 2023 من النتائج التي تحدد الخطوة التعليمية التالية للطالب، فبناءا على المجموع الحاصل عليه الطالب يتم تحديد الجامعة التي سيلتحق بها، واليكم رابط نتائجنا استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 بالاسم والرقم الامتحاني، فتابعونا.

موقع نتائج السادس الاعدادي العراق 2023

قامت وزارة التربية العراقية بتفعيل لينك موقع نتائج السادس الاعدادي العراق 2023 الذي سيتم رفع كشوف النتيجة عليه بصيغة pdf خلال أيام من الآن، وقد كشفت الوزارة اليوم عبر قنواتها الرسمية أن الآن تجرى عمليات الفحص والتدقيق لضمان أن يحصل كل طالب على مجموعه بمنتهى النزاهة، حيث اكتملت مرحلة التصحيح والتي أفادت بارتفاع نسبة النجاح في نتائج السادس الاعدادي، واليكم طريقة استخراج نتائج السادس الاعدادي العراق 2023 عبر موقع نتائجنا:

قم بزيارة موقع نتائجنا.

قم بالدخول إلى نتائج السادس الاعدادي العراق 2023.

قم باختيار المحافظة التابع لها الطالب “ذي قار، الكرخ، الرصافة، النجف، القادسية،….”.

قم بتحديد الشعبة التي ينتمي لها الطالب “ادبي، علمي، احيائي”.

اضغط على كلمة “تنزيل” الموجودة بجانب اسم محافظتك.

خلال ثواني سيتم تنزيل كشوف pdf بها النتائج.

ابحث عن اسمك وستجد بجواره درجاتك في كل المواد ومجموعك الكلي.

رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 نتائجنا

ويمكنك زيارة رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 نتائجنا بعدما يتم اعتمادها من قبل السيد الوزير لتحصل على نتيجتك بالدرجات دون الحاجة للتوجه إلى المدرسة المقيد بها الطالب، حيث ستعلن نتائج السادس الاعدادي لكل الفروع “علمي، ادبي، احيائي” وفي كافة المحافظات “القادسية، الكرخ، النجف، ذي قار، نينوي، البصرة،…” دفعة واحدة وليس بالتدريج، فقط اترك رقمك الامتحاني لنجلب لك النتيجة فورا.