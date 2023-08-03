جدول الضمان الاجتماعي الجديد 1445 المانع لصرف المعاش الضماني وفق إعلان وزير الموارد البشرية

أوضحت وزارة الموارد بالسعودية جدول الضمان الاجتماعي الجديد 1445 ذلك الذي يخص المستفيدين، والجدول يوضح القيمة المتعلقة بالدعم المستحق للأفراد الذين يستفيدون من برنامج الضمان، ويحمل أحيانًا بعض التعديلات تخص الفئات المستحقة، وبالتالي فهم دائمي التساؤل عن هذا الجدول ونحن سنوضح لكم كافة المعلومات حوله.

جدول الضمان الاجتماعي الجديد 1445

وزارة الموارد قد وضحت جدول الضمان الاجتماعي الجديد طبقًا للائحة تنفيذية التي تم اعتمادها، وهو جدولًا مخصصًا حتى يتم تحديد كافة الرواتب والاستحقاق المتعلق بالضمان، وكذلك الحد المانع وفقًا لعدد الأفراد المتواجدين بالأسرة التي يشملها الضمان، وإليكم جدول الضمان الاجتماعي الجديد وهو كالآتي:

الأسرة التي تتكون من فرد واحد راتب الضمان لهم 1000 ريال أما عن الحد المانع فهو 2001 ريال.

أسرة بها فردين راتب الضمان 1285 والحد المانع 2570 ريال.

الأسرة المتكونة من ثلاث أفراد راتب الضمان 1570 أما عن الحد المانع فهو 3140 ريال.

أسرة عدد الأفراد بها أربعة راتب الضمان 1855 والحد المانع 3710 ريال.

الأسرة المتكونة من خمس أفراد راتب الضمان 2140 ريال أما عن الحد المانع 4280 ريال.

أسرة بها ست أشخاص راتب الضمان 2420 ريال أما عن حد الضمان المانع فهو 4840 ريال.

الاستعلام عن الضمان المطور

بإمكان المستفيدين أن يقوموا بالاستعلام عن الحالة المتعلقة بالضمان الاجتماعي باستخدام رقم السجل المدني، وإليكم خطوات الاستعلام وهي كالآتي:

يجب الدخول أولًا لنظام الاستعلام الذي يخص الضمان الاجتماعي بالسعودية، لابد من إضافة رقم السجل، ثم إدخال رقم الضمان المتعلق بالشخص المستفيد، اكتب رمز التحقق الذي يظهر أمامك بالصورة،اضغط على خانة عرض.