اسماء الرعاية الاجتماعية مظلتي pdf  العراق موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية www.molsa.gov.iq

تعتبر الرعاية الاجتماعية من ضمن ما قامت به العراق للعمل على توفير الدعم المادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا والتي تضم العديد من الفئات الهامة ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية مظلتي pdf .

اسماء الرعاية الاجتماعية مظلتي pdf

تم الاعلان عن الفئات المشمولة بالرعاية وهم كل من الأيتام والأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والفقراء والمهجرين والنازحين كما انها تعمل على توفير تقديم بطاقات تموين غذائي ومساعدات مالية كما ان هناك بعض من الاسر التي تواجه صعوبات وتحديات كبيرة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية حيث ان هذا الدعم من ضمن ما يعمل على تحسين الحياة في المجتمع العراقي.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق عبر منصة مظلتي

يمكن الاستعلام عن كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق عبر منصة مظلتي، من خلال ان يتم اتباع الاتي.

يتم الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

ثم إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية.

ثم يتم كتابة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان.

بعد التسجيل وتأكيد الحساب، يمكن الدخول إلى حساب المستخدم.

يمكن الاطلاع على مستوى الدعم المقدم وتحديث البيانات الشخصية.

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كما انه يمكننا التواصل مع الدعم الفني في حال واجه المستخدم أي مشاكل في الاستفسار أو التسجيل حيث ان منصة مظلتي تخضع لإجراءات الأمان والحماية العالية التي تقوم بها الوزارة ولضمان محو مشكلة عدم الاتصال وتتم معالجة البيانات الشخصية بسرية تامة وفقًا للقوانين واللوائح والتي يتم العمل بها في العراق.